Doping Pogba: è finita, Juventus risarcita

Il caso Pogba tiene banco in casa Juventus e presto potrebbe essere la fine per il giocatore francese che è stato scoperto positivo ai test antidoping. Ora la situazione si è aggravata in modo serio.

Perché in queste ore potrebbe accadere qualcosa di grosso con la possibilità che il giocatore venga fatto fuori per diverse ragioni importanti dal club e anche dal giro della Nazionale.

Per il calciatore potrebbe essere finita qui la possibilità di continuare ad essere nel mondo del calcio. Sono in arrivo ora sanzioni nei confronti del giocatore pronto a terminare qui in anticipo la sua carriera.

Juventus: doping Pogba, la decisione

Il caso di doping di Pogba è arrivato in tutto il mondo e la Juventus anche è stata messa in cattiva luce da quanto venuto fuori nei confronti del giocatore che è stato trovato positivo al testosterone. Una vicenda che rischia di complicare tutto in vista dei prossimi anni anche per il futuro del giocatore che si ritroverebbe costretto a dire addio alla propria passione e al suo lavoro.

Intanto, in base a quello che è accaduto presto arriveranno le prime decisioni ufficiali e, intanto, c’è la seria possibilità che alla fine Pogba possa essere messo definitivamente da parte anche dalla Juventus che si sente presa in giro in tutta questa vicenda. Ora riguardo quanto accaduto si è esposto anche un grande ex giocatore francese come Paul.

Pogba risarcisce la Juve: addio immediato

Sulla questione di Pogba si è espresso uno storico ex calciatore come Sebastian Frey ai microfoni di Tv Play su calciomercato.it. Una vicenda difficile per il giocatore che ora dovrà capire come risolvere questa situazione, ma pare che non ci sia una luca in fondo a questo tunnel per il francese.

Perché, secondo Frey, la Juventus potrebbe chiedere un risarcimento danni così come i suoi sponsor. Il rapporto tra le parti si chiuderebbe immediatamente e a quel punto può andare verso la fine della carriera Paul Pogba che potrebbe anticipare l’addio al calcio.

Juventus: Pogba chiude la carriera

Questa situazione potrebbe portare alla fine della carriera di Paul Pogba che in base alla squalifica di 2-4 anni potrebbe pensare di anticipare il ritiro dal calcio. Il giocatore francese è nei guai e dovrà valutare quello che potrebbe accadere nelle prossime ore con una vicenda che rischia seriamente di condizionare tutto quello che ha creato fino a questo momento.