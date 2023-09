Juve: Pogba squalificato, lo svincolato firma subito

C’è ancora del tempo per pensare a migliorare la rosa attraverso il calciomercato. Perché quest’altra piccola finestra è aperta e accessibile a tutti come anche la Juventus che può approfittarne.

Il club bianconero ha ricevuto una pessima notizia nelle ultime ore e ora vorrà capire come muoversi e che situazioni andare a cercare in vista delle prossime settimane.

Perché c’è la possibilità che il giocatore possa firmare l’addio e si andrebbe a liberare una casella importante con uno slot che vedrebbe riempirsi con la firma.

Juventus: Pogba dice addio, pronto il sostituto

Il caso Pogba ora è seriamente preoccupante per la Juventus che deve capire come risolvere la questione in vista di questo e dei prossimi anni. Si parla tanto di quella che può essere una soluzione extra per la Juve che può andare ad intervenire sul calciomercato svincolati per aggiungere un nuovo profilo alla rosa bianconera. Da capire la decisione che verrà presa da parte della società per alcuni profili.

Sembra essere lunga la lista dei giocatori che andrebbero a firmare per la Juventus con un nuovo contratto in vista della prossima stagione. Perché in questa il giocatore è senza Coppe e vie una situazione particolare. La possibile squalifica di Pogba per doping aprirebbe a nuove entrate nel mercato. Infatti, è da capire poi chi sarà il giocatore pronto a sostituire il francese.

Calciomercato Juventus: il sostituto di Pogba, i nomi

Con le analisi confermate per la sua positività al testosterone allora arriverà poi la squalifica per Pogba e la Juventus che investirà su nuovi profili per il centrocampo. Sono diversi i nomi messi nel mirino da parte della Vecchia Signora. Si tratta di Xeka, Soriano, Papu Gomez e Benassi. Quest’ultimo sembra essere stato quello più vicino in queste ore dopo l’addio dalla viola.

Benassi Juventus: parla l’agente

Nelle ultime ore sono arrivate nuove notizie in merito alla possibilità di firma tra Benassi e la Juventus. Perché, come rivelato da Calciomercato.it non sembra esserci al momento la possibilità di andare a chiudere un colpo importante per il club bianconero.

Infatti, l’entourage di Marco Benassi ha spiegato che la risoluzione del contratto con la Fiorentina è arrivato il primo settembre e per questo motivo c’è la possibilità da parte della Juventus di prendere subito il giocatore, che allo stesso tempo non c’è l’intenzione. Il club bianconero sembra che voglia poter guardare altrove in vista di gennaio.