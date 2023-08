“È fatta per Zaniolo in Serie A”: svelate le cifre e la formula

Nicolò Zaniolo è ancora uno dei calciatori più chiacchierati del calciomercato: annunciato l’accordo, le cifre e la formula del trasferimento.

L’attaccante italiano è volato in Turchia ed è tornato ad essere decisivo, tanto che ora può fare finalmente ritorno in Serie A. Il nome di Nicolò Zaniolo è tornato ad essere al centro di nuove trattative: l’addio alla Roma ha creato un solco con il campionato italiano e potrebbe essere il momento di far ritorno nel campionato che lo ha reso grande.

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare del futuro di Zaniolo che al Galatasaray ha vissuto una nuova “vita” da calciatore e in pochi mesi è tornato ad essere importante.

Calciomercato, Zaniolo pronto al ritorno: le ultime

Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà di nuovo in Serie A? Il talento italiano è diventato campione di Turchia con il Galatasaray qualche mese fa e sta vivendo un’avventura di primo livello con i giallorossi turchi. Ha spesso dichiarato di sentirsi benissimo in terra turca e di aver ritrovato la felicità che gli era mancata negli ultimi mesi alla Roma.

Ma la Serie A è sempre il campionato di riferimento di Nicolò Zaniolo che ora sta pensando anche al clamoroso ritorno. Nelle prossime ore può definire l’accordo con la big e tornare a giocare ad alti livelli in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Turchia, Zaniolo è pronto a tornare in Serie A.

Zaniolo torna in Serie A: accordo imminente

Zaniolo in Serie A. Le big stanno cercando tutte un jolly che sappia giocare sia a centrocampo che in attacco e il nome dell’ex Roma è considerato l’obiettivo principale per le squadre di alto rango. Nelle ultime ore si è fatta avanti una proposta importante che presto può essere definita.

Secondo quanto riferisce CNNturk.com, la Juventus ha chiuso l’affare Zaniolo. I bianconeri hanno imbastito la trattativa per l’attaccante italiano e nelle prossime ore vogliono chiudere l’affare per migliorare la rosa di Allegri. Il tecnico toscano vuole un calciatore duttile e di grande qualità e ha dato il via libera per l’innesto dell’ex Roma.

Dalla Turchia sono certi che nelle prossime ore si definirà la trattativa e Zaniolo tornerà in Italia. Nelle scorse settimane ha dato grande apertura alla Juve, dicendosi grande tifoso sin da bambino e ora può firmare per i bianconeri.

Juventus – Zaniolo: cifre e dettagli

La Juventus riporta Zaniolo in Serie A. Dalla Turchia sono certi della chiusura imminente della trattativa e manchererebbero solo pochi giorni prima del volo che porterebbe Zaniolo a Torino.

L’affare sembra essere stato definito per una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus. E addirittura sarebbe un trasferimento a titolo definitivo che regalerà un colpo d’oro a Max Allegri in vista della prossima stagione.