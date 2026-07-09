Fantacampionato Mondiale: I Migliori Portieri da Schierare per la 6ª Giornata – Due Top e una Scommessa a Basso Costo

La sesta giornata del fantacampionato mondiale arriva con l’aria tesa dei quarti di finale: scelte secche, zero margini d’errore, quella voglia di rischiare che ti gira tra stomaco e polpastrelli mentre aggiorni la formazione. Qui trovi due certezze e una scommessa di cuore e di testa, per restare in scia senza bruciare il budget.

Come scegliere il portiere giusto

Prima di guardare i nomi, serve metodo. Un portiere da fantacalcio non vive solo di clean sheet. Conta il contesto. Conta il tipo di avversario. Conta quanto la sua squadra difende l’area e quanto lui sa tenere il tempo della parata.

Tre leve pratiche: Forma e curriculum. Le parate decisive nel recente passato non mentono. Tenuta difensiva della squadra. Più blocco compatto, più chance di bonus porta inviolata. Eventuali rigori. Un numero uno freddo dal dischetto vale doppio quando i quarti si incastrano sul pari.

Nota doverosa: in assenza di calendari ufficiali e prezzi uniformi per la “6ª giornata” sulle piattaforme, i consigli qui sotto seguono profilo, trend consolidati e affidabilità internazionale.

Due top e una scommessa a basso costo

Il punto, adesso, è schierare l’affidabilità. E poi scegliere dove piazzare il rischio calcolato.

Top 1: Emiliano Martínez (Argentina) “Dibu” è una calamita di momenti pesanti. Ha vinto il Guanto d’Oro ai Mondiali 2022 e ha costruito la sua fama sui finali caldi e sui rigori. Se cerchi sicurezza mentale e la capacità di inchiodare la partita in due interventi, sei nel posto giusto. L’Argentina tende a proteggere l’area con ordine, e Martínez, quando serve, si allarga, respira e toglie l’angolo. Per il fantacalcio significa margine: pochi tiri concessi, alto tasso di “zero al passivo”, bonus pulito.

Top 2: Mike Maignan (Francia) Maignan è controllo, postura, lettura. In Serie A 2021-22 ha chiuso con 17 clean sheet, e con la Francia ha trasformato i 90 minuti in una questione di geometrie. Non è il portiere da dieci salvataggi. È il portiere che taglia i pericoli alla radice. Tradotto per la tua rosa: voto spesso alto, gestione senza scossoni, una rete inviolata che arriva più per prevenzione che per miracolo. Nei quarti, questa è una moneta preziosa.

Scommessa low-cost: Yann Sommer (Svizzera) Qui entra il gusto. Sommer costa meno dei “giganti”, ma ha una dote che al fantacalcio paga: volume di lavoro e freddezza. Viene da una stagione di alto livello con l’Inter, piena di porte inviolate, e con la Svizzera ha spesso tenuto in piedi partite complicate. È l’idea giusta se vuoi liberare budget davanti senza rinunciare a un portiere capace di sommare parate e voti puliti. Non sempre ti garantirà lo zero, ma quando la gara si spacca, lui ci mette le mani. E di solito le mette bene.

Un aneddoto da spogliatoio fantacalcistico: c’è sempre quell’amico che sistema la formazione alle 2 di notte, messaggio vocale lunghissimo, “ragazzi, oggi mi gioco Sommer, ho un presentimento”. La mattina dopo lo prendi in giro. La sera scopri che ha parato tutto. Strategie diverse, stesso brivido.

Regola finale, semplice: scegli uno tra Martínez e Maignan se vuoi la strada breve verso la tranquillità; affida la panchina mobile a Sommer se cerchi un jolly che liberi soldi per gli attaccanti. Il resto lo fanno i dettagli: un cross tagliato, un passo avanti, una mano che sposta il destino di una giornata. Tu, intanto, sei lì. Pronto a esultare in silenzio, davanti allo schermo. Chi para il tuo weekend?