Fifa Foundation in Soccorso del Venezuela: Stanziato un Milione per le Comunità Colpite dal Terremoto

Un aiuto che parla la lingua del calcio arriva in un Paese ferito. La FIFA Foundation tende la mano al Venezuela dopo il terremoto. Un gesto concreto, un segnale di vicinanza. E una promessa: trasformare l’ansia dei giorni difficili in energia per ripartire.

C’è un rumore che resta nelle orecchie dopo una scossa. È il silenzio che segue. Le persone si guardano, contano i danni, cercano i propri cari. Poi qualcuno tira fuori un pallone. Sembra poco, ma non lo è. Il calcio mette insieme chi ha perso l’orientamento.

Qui entra la FIFA Foundation. Gianni Infantino e il presidente della fondazione, Mauricio Macri, hanno scelto parole chiare: “Orgogliosi di essere al fianco del popolo venezuelano”. Il messaggio è netto. Non è retorica. È un impegno che chiama responsabilità e tempi rapidi.

Il cuore della notizia sta nel sostegno economico. La fondazione ha disposto uno stanziamento da un milione destinato alle comunità colpite. L’obiettivo è semplice da dire e difficile da fare: dare respiro all’emergenza e costruire ponti verso la normalità.

Cosa prevede lo stanziamento

Il pacchetto di aiuti segue un modello già collaudato nelle crisi. La FIFA Foundation dispone di un programma di risposta ai disastri. In situazioni simili ha finanziato interventi rapidi e misure per il medio periodo. Nel 2023, ad esempio, la fondazione ha attivato fondi straordinari dopo i terremoti che hanno colpito altre aree del mondo, con un approccio che unisce primo soccorso e ricostruzione sociale.

Per il Venezuela, la priorità immediata resta la sicurezza delle persone. Gli aiuti sportivi non sostituiscono l’acqua, i rifugi, le cure. Li affiancano. La pratica seguita dalla fondazione prevede spesso la creazione di spazi di gioco sicuri, kit per l’attività motoria nelle scuole, supporto a tecnici e volontari, progetti di inclusione per bambini e adolescenti. Questi elementi riducono l’isolamento, ricuciono i legami, rimettono in moto le giornate.

Al momento non ci sono ancora dettagli pubblici su tempi, luoghi e partner operativi locali. È un punto importante. La trasparenza conta. Ci si attende un coordinamento con le autorità e con organizzazioni presenti sul territorio. Il monitoraggio dei risultati sarà decisivo per valutare l’impatto reale.

Perché il calcio conta nelle emergenze

In un’aula trasformata in centro di accoglienza, un pallone può cambiare l’aria. I bambini tornano a correre. Gli adulti si parlano. Un allenatore prende lista e tempi. Sembra poco, ma è una struttura. È una routine. È salute mentale. La solidarietà passa anche da qui: attività semplici, regole chiare, obiettivi raggiungibili.

Il calcio ha una forza speciale in America Latina. Non chiede parole difficili. Chiede presenza. Un’ora di gioco mette insieme quartieri, età, accenti diversi. È una piccola ricostruzione quotidiana. Da lì si sale di un gradino: tornei di comunità, riapertura dei campetti, nuova vita per associazioni di base. E ogni rete segnata dice che il domani è possibile.

Infantino e Macri lo sanno e insistono su un punto: la prossimità. Essere “al fianco” non è uno slogan. È stare dove serve, con rispetto dei luoghi e dei tempi. Con risorse misurate e verificabili. Con rendicontazione chiara.

Un milione non ripara da solo le crepe dei muri. Ma può impedire che se ne aprano altre dentro le persone. Forse, tra poco, in un cortile screpolato, qualcuno urlerà “palla!” e partirà un passaggio rasoterra. Chi lo riceverà avrà ancora paura, certo. Ma avrà anche un compito. E da lì, passo dopo passo, la strada si vede meglio. Non è questo, alla fine, il significato più vero della parola “squadra”?