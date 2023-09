Inter, infortunio Arnautovic: il sostituto arriva dagli svincolati

L’Inter vince ed allunga in campionato facendo cinque su cinque, ma il pranzo domenicale per Simone Inzaghi e tifosi è stato abbastanza agrodolce nonostante i tre punti in più in classifica.

La domenica nerazzurra è stata infatti rovinata dal brutto e grave infortunio che ha subito Marco Arnautovic a pochi minuti dal termine della partita contro l’Empoli. Tegola non indifferente quella alla quale dovrà fare fronte Simone Inzaghi, che ha praticamente a disposizione solo due attaccanti per il momento: Lautaro e Thuram.

C’è la necessità di correre immediatamente ai ripari, e considerato il fatto che Arnautovic rimarrà fermo ai box per tanto tempo, l’intenzione dell’Inter è quella di andare a pescare dagli svincolati per sostituire momentaneamente l’austriaco.

Infortunio Arnautovic: l’Inter pesca dagli svincolati, annuncio di Inzaghi

Con il brutto infortunio di Arnautovic l’Inter è difatti costretta a correre ai ripari, anche perché con il ko dell’austriaco, che si va ad aggiungere a quello più datato di Alexis Sánchez, gli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, come già anticipato, sono solo due, ovvero i soliti Lautaro e Thuram.

La stagione è appena incominciata, e considerati gli importanti e ravvicinati impegni ai quali l’Inter dovrà partecipare da qui alle prossime settimane, l’unica soluzione per far fronte a questo imprevisto è quella di andare a pescare dalla lista degli svincolati.

Nel vincente post partita del Castellani di oggi, Simone Inzaghi ha parlato proprio di questa possibilità in conferenza stampa dicendo: “L’infortunio di Arnautovic è l’unica nota negativa di oggi. Se interverremo sul mercato degli svincolati? Non lo so ancora, non ne ho ancora parlato con la società“.

Inter sugli svincolati? Inzaghi attende

Prima di poter intervenire sugli svincolati, l’Inter e Simone Inzaghi sono in attesa di conoscere i risultati degli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore Marco Arnautovic.

Se questi dovessero essere terribilmente negativi, ecco che la dirigenza meneghina non avrebbe altra scelta se non agire in questo modo, anche per mettere a disposizione dello stesso allenatore più alternative lì davanti.

A confermare questa condizione è stato lo stesso Simone Inzaghi oggi in conferenza stampa, durante la quale ha proprio dichiarato “[…] vedremo come andranno gli esami“. La speranza è che ovviamente Arnautovic possa aver scongiurato il peggio, ma le lacrime che hanno accompagnato l’austriaco dall’uscita del campo non sono assolutamente un buon presentimento.

Calciomercato Inter: chi è libero a zero

Dall’ultimo calciomercato sono diversi gli attaccanti rimasti svincolati, alcuni dei quali a questo punto potrebbero fare al caso dell’Inter. I più improbabili sono Stefano Okaka ed André Ayew ad esempio, mentre chi fra i profili più allettanti ci sarebbero Santi Mina, Jesse Lingard, Eden Hazard ed Alejandro “Papu” Gomez.