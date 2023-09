Ma quale rinnovo! Inter, attenta: adesso si può fare

Idee chiare per l’Inter che vuole regalare a Simone Inzaghi un rinforzo in più: il profilo piace particolarmente in Serie A.

Anche settembre è ormai quasi giunto alla conclusione, sembrava ieri che iniziava la finestra estiva di calciomercato e invece tra poco sarà già tempo di dedicarsi alle trattative invernali. Periodo in cui i vari club sparsi in giro per il mondo potranno mettere a segno anche i colpi free agent.

Sono tanti i tesserati il cui contratto scadrà al termine della stagione corrente e il rinnovo con il proprio club d’appartenenza, almeno al momento, appare una pista difficilmente percorribile. Discorso che sembra interessare all’Inter di Simone Inzaghi, club da sempre particolarmente attente ai colpi low cost.

C’è un calciatore finito nel mirino del club nerazzurro che sembra ormai vicinissimo ad andare via a parametro zero. Sarebbe un ottimo rinforzo, soprattutto poiché di caratura internazionale, per il Biscione che non disdegnerebbe qualche rinforzo in più in quella specifica zona di campo. La trattativa sembra fattibile ma attenzione alla concorrenza.

Inter, duello di calciomercato in Serie A

Il suo è un profilo esperto con un gran curriculum alle spalle, si tratta di un veterano in grado di dare una marcia in più a qualsiasi difesa. Il nome è quello di Nacho Fernandez, trentatreenne del Real Madrid con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nome che è già circolato dalle parti di Appiano Gentile, vista la situazione questo potrebbe essere il momento migliore da parte dell’Inter per affondare il colpo.

Fonti vicine al club fanno sapere che ad oggi non esistono gli estremi per il rinnovo, né da una parta e nemmeno dall’altra. Per questo dalla prossima stagione Nacho non sarà più un giocatore dei Blancos, una fine epocale visto che il classe 1990 ha dedicato la sua intera carriera proprio alla formazione più titolata di Spagna. Per le parti, tuttavia, è ora giunto il momento di dirsi addio.

Difensore, il suo ruolo è quello di centrale ma può giocare anche nella difesa a quattro come terzino, che piace particolarmente in Serie A. Il club in pole position rimane l’Inter che vedrebbe in lui un alternativa perfetta ad Alessandro Bastoni nell’ormai collaudato 3-5-2 del tecnico piacentino. Ma i meneghini non sono gli unici sulle tracce dell’esperto spagnolo.

Antenne dritte anche da parte della Roma che, con José Mourinho in panchina, godrebbe di una corsia preferenziale. Tuttavia, lo Special One ha la situazione contrattuale molto simile al giocatore, è in scadenza anche lui, ed è difficile immaginarlo sulla panchina giallorossa per un altro anno ancora. La cosa certa è che Nacho saluterà il Real a fine stagione e chi vorrà fare affidamento sulle sue prestazioni dovrà muoversi in tempo.

