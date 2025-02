Juventus-Empoli, per la prima volta Kolo Muani e Vlahovic insieme dall’inizio

La Juventus si prepara ad affrontare l’Empoli nei quarti di finale di Coppa Italia, con una novità tattica significativa: per la prima volta, l’allenatore Thiago Motta sembra intenzionato a schierare dall’inizio la coppia d’attacco formata da Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani.

Questa scelta rappresenta un punto di svolta nella strategia offensiva dei bianconeri, mirata a potenziare l’efficacia sotto porta e a garantire una maggiore incisività in fase d’attacco.

Fino a questo momento della stagione, Vlahovic e Kolo Muani non hanno mai iniziato una partita insieme dal primo minuto. L’attaccante serbo ha spesso guidato l’attacco, mentre il francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain a gennaio, ha frequentemente fatto il suo ingresso a partita in corso o è stato schierato in alternanza con Vlahovic. La decisione di Motta di proporli contemporaneamente dall’inizio potrebbe offrire nuove soluzioni offensive e mettere in difficoltà le difese avversarie con la combinazione delle loro caratteristiche tecniche.

Nella recente vittoria per 4-1 contro l’Empoli in campionato, Kolo Muani è stato protagonista con una doppietta che ha ribaltato il risultato a favore della Juventus. Entrato in campo nella ripresa, il francese ha dimostrato grande opportunismo e capacità di finalizzazione, segnando due reti in rapida successione. Vlahovic, subentrato nel finale di quella stessa partita, ha contribuito con un gol, consolidando la vittoria dei bianconeri. Queste performance hanno evidenziato l’efficacia di entrambi gli attaccanti e suggerito la possibilità di un loro impiego simultaneo.

Thiago Motta ha espresso soddisfazione per il contributo di Kolo Muani, sottolineando come il giocatore abbia avuto un impatto immediato e positivo sulla squadra. “Randal ha dimostrato grande qualità e capacità di adattamento. Credo che possa ancora migliorare e offrire molto al nostro attacco“, ha dichiarato il tecnico bianconero. Riguardo alla possibilità di schierare insieme Vlahovic e Kolo Muani, Motta ha preferito mantenere un certo riserbo, affermando che le scelte tattiche saranno valutate in base all’avversario e alle condizioni dei giocatori.

L’importanza della partita

La sfida contro l’Empoli rappresenta un passaggio cruciale per la Juventus nella competizione. Con l’obiettivo di raggiungere la semifinale e mantenere viva la possibilità di conquistare un trofeo stagionale, i bianconeri sono chiamati a una prestazione convincente. L’Empoli, dal canto suo, nonostante le difficoltà in campionato, cercherà di sorprendere e di giocarsi le proprie carte in una partita secca, dove tutto può accadere.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Mattia Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Dusan Vlahovic

Questa formazione vedrebbe Kolo Muani posizionato sulla sinistra della trequarti, con Vlahovic come punta centrale, offrendo così una doppia minaccia offensiva.

I sostenitori bianconeri attendono con entusiasmo di vedere all’opera la coppia Vlahovic-Kolo Muani fin dal primo minuto. La speranza è che questa combinazione possa garantire spettacolo e, soprattutto, gol decisivi per il passaggio del turno. La partita contro l’Empoli sarà un banco di prova importante per valutare la compatibilità e l’efficacia di questo tandem offensivo in vista dei prossimi impegni stagionali.

In conclusione, la scelta di schierare insieme Vlahovic e Kolo Muani rappresenta una mossa audace da parte di Thiago Motta, volta a sfruttare al massimo il potenziale offensivo della squadra. Se l’intesa tra i due attaccanti dovesse rivelarsi efficace, la Juventus potrebbe trovare una nuova arma letale per affrontare le sfide future, sia in Coppa Italia che in campionato.