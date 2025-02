Calciomercato Milan, ecco perché Alvaro Morata è andato via dai rossoneri

L’avventura di Álvaro Morata con la maglia del Milan è giunta a una conclusione anticipata, suscitando interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Arrivato a Milano nell’estate del 2024 come capitano della nazionale spagnola reduce dalla vittoria all’Europeo, l’attaccante aveva suscitato grandi aspettative. Tuttavia, dopo soli sei mesi, ha lasciato il club rossonero per approdare al Galatasaray. Ma quali sono le ragioni dietro questo improvviso addio?

Morata aveva scelto il Milan, in gran parte, per la presenza in panchina di Paulo Fonseca. In un’intervista al quotidiano spagnolo “Marca”, l’attaccante ha dichiarato: “Sono andato lì per Fonseca che ha dimostrato di apprezzarmi molto. Dopo pochi mesi però lui è stato esonerato e il progetto rossonero è cambiato: alla fine non mi sentivo più a mio agio a Milano perché avevo scelto il Milan per Fonseca” . L’esonero di Fonseca ha rappresentato una svolta cruciale nella breve esperienza milanese di Morata.

Dopo l’addio di Fonseca, la guida tecnica del Milan è stata affidata a Sergio Conceição. Secondo quanto riportato da “Fanpage”, l’arrivo del nuovo allenatore ha portato a tensioni tra Morata e Conceição, culminate in disaccordi tattici e gestionali. Queste divergenze hanno ulteriormente minato la serenità dell’attaccante, influenzando il suo rendimento in campo.

Rendimento al di sotto delle aspettative

Sul piano sportivo, Morata non è riuscito a incidere come sperato. In circa 1500 minuti giocati in tutte le competizioni, ha realizzato solo 6 reti e fornito 2 assist, una media di un contributo ogni due partite . Questa performance, inferiore alle attese, ha spinto la dirigenza rossonera a riconsiderare il ruolo dell’attaccante nel progetto tecnico.

La combinazione di fattori personali e professionali ha portato alla decisione consensuale di separarsi. Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Morata al Galatasaray con un comunicato: “AC Milan può confermare che Álvaro Morata si è unito al Galatasaray SK in prestito. Il club turco avrà l’opzione di rendere permanente l’accordo”. Questo trasferimento offre a Morata l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto, mentre il Milan può riorganizzare il proprio attacco in vista della seconda metà della stagione.

L’addio di Álvaro Morata al Milan è il risultato di una serie di circostanze che hanno reso insostenibile la sua permanenza in rossonero. Dall’esonero di Fonseca alle tensioni con Conceição, fino a un rendimento non all’altezza delle aspettative, diversi elementi hanno contribuito a questa separazione anticipata. Ora, sia il giocatore che il club guardano avanti, con l’obiettivo di trovare nuove opportunità e successi nei rispettivi percorsi.