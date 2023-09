Leao nei guai con la UEFA: è successo dopo Milan Newcastle

Rafa Leao sta crescendo sempre più con la maglia del Milan ma in Champions League non ha brillato contro il Newcastle: problemi con la UEFA.

L’attaccante portoghese ha deciso di restare in rossonero ancora per una stagione ma deve ancora sbloccarsi per tornare a essere devastante come solo lui sa fare. Ha alternato momenti ottimi a partite più altalenanti e una di queste è proprio quella contro il Newcastle in Champions League.

Non ha giocato la sua miglior partita e probabilmente è stato anche il “colpevole” principale per lo 0-0 finale, visto che avrebbe avuto l’opportunità di fare un grande gol ma la sua indolenza nel tenere il pallone ha evitato problemi al Newcastle.

Leao poco lucido: i tifosi lo accusano

Il Milan non è andato oltre lo 0-0 contro il Newcastle, nella prima partita di Champions League di questa nuova edizione. I rossoneri hanno ospitato la squadra rivelazione della passata Premier League e hanno disputato un’ottima partita, senza, però, trovare la vittoria.

Tra i colpevoli principali indicati dai tifosi per lo 0-0 finale c’è sicuramente Rafael Leao. L’attaccante portoghese si è reso protagonista di un primo tempo di buona intensità ma nella ripresa è stato del tutto assente.

E come se non bastasse ha sbagliato un gol – dopo aver saltato tutta la difesa del Newcastle – che sarebbe stato straordinario, solo per la sua voglia di segnare con il tacco e non calciando forte verso la porta di Pope.

Leao MVP per la UEFA: scoppia il caos

La partita di Rafa Leao non è stata sufficiente e non ha rispettato il livello calcistico a cui aveva abituato tutta l’Italia e l’Europa intera. Stefano Pioli lo ha tenuto in campo fino alla fine per sperare in un suo lampo di genio che, però, non è mai arrivato.

Al termine della partita di San Siro, la UEFA ha nominato proprio Rafael Leao migliore in campo (MVP). L’attaccante portoghese, però, si è sentito in difetto per questo premio e c’è stato un problema negli spogliatoi proprio con i membri UEFA.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, Rafael Leao inizialmente si era rifiutato di ritirare il premio. La statuetta del pallone della Champions League ha rischiato di restare senza “padrone”. E il suo atteggiamento ha rischiato di far esplodere il caos all’interno degli spogliatoi di San Siro.

La UEFA ha costretto Leao a ritirare il premio

Dopo il rifiuto di Leao di ritirare il premio – perché non sentiva di meritarlo – la UEFA ha costretto il Milan a consegnare la statuetta a Leao e anche a scattare la consueta foto che poi è stata pubblicata sui social network della UEFA.

La situazione Leao UEFA ha creato un po’ di trambusto al termine della partita ma poi tutto è rientrato nella normalità. I tifosi del Milan possono stare tranquilli: Leao non rischia nessuna sanzione e tantomeno il Milan rischia una multa.