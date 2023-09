Clamoroso Cristiano Ronaldo: dal calcio alla lotta, decisione presa

Cristiano Ronaldo ha un fisico perfettamente scolpito nei minimi dettagli: ora il bomber ha preso una decisione storica per la carriera.

Il campione portoghese completerà la sua carriera in Arabia Saudita, dove ha iniziato a imporre il suo dominio già da diversi mesi. Anche in terra asiatica non ha perso il vizio del gol che, anzi, è anche aumentato a dismisura considerata la qualità delle difese avversarie. Ma non è ancora contentissimo di tutto quello che ha fatto in carriera e sta pensando a un clamoroso cambio vita.

Cristiano Ronaldo ha aperto le porte alla lotta. Il suo fisico statuario, la sua dedizione allo sforzo fisico e allo sport, lo rendono perfetto per lanciarsi anche in altre avventure.

Cristiano Ronaldo re d’Arabia: ora può diventare lottatore

Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita ha già segnato 21 gol in 26 presenze, diventando subito l’idolo di tutti i tifosi dell’Al-Nassr. Il suo approdo in Arabia, come aveva annunciato nel giorno della sua presentazione, ha spostato l’attenzione mediatica e degli stessi calciatori, sulla Saudi Pro League e ora tutti lo stanno seguendo.

Convinti anche da ingaggi faraonici, tantissimi calciatori del grande calcio europeo hanno deciso di lasciare per approdare in Arabia Saudita.

Per Cristiano Ronaldo si stanno aprendo le porte di un altro sport: può diventare un lottatore. La notizia è stata accolta con estremo favore dai suoi fan che, ora, vogliono vederlo vincere anche in un altro sport.

Cristiano Ronaldo diventa membro della WWE

Cristiano Ronaldo è un tuttofare nel mondo dello sport e può continuare a gestire alla grande il suo fisico, sempre allenato a meraviglia. Il calcio non gli basta più e ben presto potrebbe fare il suo esordio in un altro sport estremamente amato dai tifosi: la WWE.

Secondo quanto riferisce AS, Cristiano Ronaldo può fare la sua apparizione nel wrestiling. Il campione portoghese è sempre stato un appassionato del famosissimo sport di lotta americano e ben presto farà il suo esordio anche in questo sport. In America stanno aspettando anche CR7 che potrebbe dividersi la fetta di passione con Lionel Messi anche nel continente americano.

I vertici della federazione della WWE vorrebbero fortemente la comparsa del fenomeno portoghese nell’evento cruciale della stagione di lotta.

Ronaldo con John Cena nel wrestling

La WWE infatti sta progettando un vero e proprio show televisivo e la volontà è quello di renderlo indimenticabile. Ronaldo sarebbe la prima star del mondo del calcio ad affacciarsi alla WWE nella cerimonia del Main Event.

Cristiano Ronaldo potrebbe fare il suo debutto in WWE insieme a John Cena al Crown Jewel show in Arabia Saudita il 4 novembre. I fan della lotta sul ring sono in fermeto per capire se ci sarà la possibilità di esaudire questo grande desiderio.