Lukaku nel Mirino dell’Atlanta United: Napoli Richiede 10 Milioni, De Laurentiis Non Pronto a Fare Sconti

Atlanta chiama, Napoli risponde di no. Nel mezzo c’è Romelu Lukaku, un centravanti che divide e accende l’immaginazione: la pista americana accarezza il sogno, la richiesta economica lo tiene a distanza.

Perché l’Atlanta United guarda in Europa

L’Atlanta United non è nuova a colpi ambiziosi. Gioca davanti a decine di migliaia di tifosi al Mercedes‑Benz Stadium, spesso sopra quota 60 mila. Ha già vinto la MLS Cup nel 2018 e ha investito su talenti sudamericani diventati stelle. Oggi cerca un attaccante con peso specifico. Non solo gol: personalità, magnetismo, minuti pesanti. È qui che entra in campo Romelu Lukaku.

L’idea piace per tre motivi molto concreti: curriculum di livello europeo, gol in Italia, Inghilterra e coppe; riconoscibilità del brand, che in MLS conta quanto il bottino in area; adattabilità fisica a un campionato intenso, con viaggi lunghi e ritmi spezzati.

L’Atlanta, dopo le cessioni che hanno alleggerito il reparto offensivo (tra cui quella di un terminale importante nell’ultima stagione), ha margine per un profilo da Designated Player. Il regolamento MLS lo consente: ingaggi sopra il tetto, spalmati su slot dedicati. La domanda vera, però, non è “può?” ma “quanto costa davvero?”. E qui il racconto prende una piega meno romantica.

Il nodo economico: i 10 milioni e la linea del Napoli

La cifra che circola è chiara: il Napoli chiede circa 10 milioni. Una base fissa, niente sconti. La posizione di Aurelio De Laurentiis è nota: valorizzare gli asset, proteggere i conti, non farsi dettare il prezzo dal mercato. Fin qui, fatti. Manca però una conferma ufficiale sui dettagli: non ci sono comunicati su formula, bonus o percentuali future. Dunque il numero esiste nelle ricostruzioni, ma non è scolpito nel marmo.

C’è un altro frammento che gira: “Big Rom per Allegri è una riserva”. Questa frase, ripresa in alcune cronache di mercato, non trova riscontri solidi nel quadro attuale e va presa per quello che è: una lettura di contesto più che un dato. Il punto, semmai, è che la percezione del ruolo di Lukaku in Europa incide sul prezzo oltreoceano. Se in Italia viene visto come piano B, negli Stati Uniti può diventare piano A, anche per il valore mediatico.

Sul tavolo restano variabili pratiche: ingaggio lordo del giocatore e durata del contratto; tempi dell’operazione rispetto al calendario MLS, sfalsato rispetto a quello europeo; eventuali clausole legate a presenze e rendimento.

A oggi, l’Atlanta United sonda, il Napoli ascolta ma alza l’asticella. La distanza non è solo economica. È culturale. In Serie A si compra e si vende con ammortamenti e bilanci in mente. In MLS si ragiona di impatto sul brand, sostenibilità del roster e spazio DP. Colmare il divario richiede fantasia, o un segnale dal giocatore.

Immaginate la scena: serata umida ad Atlanta, luci viola sulle travi, il nove che batte i pugni al petto sotto la curva. È un’immagine facile da amare. Ma il calcio, spesso, non segue le immagini. Segue i numeri. E qui i numeri dicono “dieci, non meno”. La domanda è semplice e potente: chi ha il coraggio — e il budget — per trasformare un’idea in un gol che valga un continente?