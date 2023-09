Milan, la verità sul doppio infortunio: annuncio di Pioli

Il Milan pareggia contro il Newcastle ma i problemi dei rossoneri sono altri: doppio infortunio che tiene in ansia Pioli.

I rossoneri escono da San Siro con una fortissima delusione per la mancata vittoria contro i Magpies. La partita è stata gestita dall’inizio alla fine dalla squadra di Stefano Pioli che avrebbe nettamente meritato la vittoria nel complesso dei 90 minuti. Il pareggio crea già recriminazioni in classifica, visto che le prossime partite saranno contro altre due big del calcio europeo: Borussia Dortmund e PSG.

Le notizie negative per il Milan non si fermano al risultato: c’è un doppio infortunio che tiene in ansia Pioli e tutta la tifoseria rossonera.

Milan, doppio infortunio: ko Maignan e Loftus-Cheek

Il Milan guadagna un solo punto in classifica in Champions League: a San Siro contro il Newcastle termina 0-0, lasciando grossi rammarici alla squadra di Stefano Pioli. Ben 25 conclusioni, di cui 9 verso la porta, senza fare mai gol sono il record assoluto – in negativo – nella storia del Milan in Champions League.

Come se non bastasse, poi, il Milan ha perso anche due calciatori per infortunio: Maignan e Loftus-Cheek. Entrambi sono tasselli importantissimi per Pioli che li ha sempre utilizzati nelle prime partite di campionato.

Il Milan è stato costretto al doppio cambio per infortunio e ora le condizioni dei due calciatori sono da tenere sotto controllo.

Milan, infortunio Loftus Cheek e Maignan: le parole di Pioli

Al termine di Milan Newcastle, Stefano Pioli ha analizzato la partita e ha parlato anche del doppio infortunio di Maignan e Loftus-Cheek. I due ko non dovrebbero preoccupare molto il tecnico e i tifosi, anche se i tempi di recupero sono ancora sconosciuti.

Infortunio Maignan? “Mike ha sentito qualcosina, lui dice poco e mi fido di lui. Loftus-Cheek solo un crampo. Si gioca tanto, si gioca troppo e i giocatori che hanno giocato in Nazionale alzi il rischio degli infortuni“.

La situazione, dunque, è sotto il controllo dei medici rossoneri che non sono troppo preoccupati. Maignan potrebbe, dunque, saltare solo la prossima partita di campionato e poi tornare a disposizione.

Pioli su Leao: “Doveva segnare”

A Sky Sport, Pioli ha analizzato profondamente la partita del Milan e ha mostrato grande soddisfazione ma anche grande delusione per il risultato.

“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato facendo una buona fase di costruzioni cercando di essere sempre pericolosi“, ha evidenziato Pioli. Poi il tecnico ha rimproverato il suo parco attaccanti che “non ha finalizzato bene delle occasioni dove potevamo sbloccare la partita, peccato“.

“Pensavo spaccasse la porta“, sottolina Pioli sul tacco di Leao che ha mancato il gol del vantaggio. Ma Leao non è l’unico a sbagliare sotto porta, perché il tecnico sottolinea “anche l’errore di Giroud che tenta la rovesciata invece di andare di testa“.