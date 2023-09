Infortunio Maignan, problema serio: i tempi di recupero

Il Milan perde Mike Maignan per infortunio: il portiere francese si è fermato durante la partita contro il Newcastle, i tempi di recupero.

La partita tra Milan e Newcastle non è stata positiva per i rossoneri dal punto di vista del risultato. Lo 0-0 maturato al ‘Meazza’ contro i Magpies scontenta Pioli e tutta la tifoseria che, invece, avrebbero voluto – e meritato – i tre punti nell’esordio stagionale. Tantissime conclusioni in porta e tante occasioni gol che, però, non hanno cambiato il cartellino finale della gara.

Come se non bastasse, poi, il Milan deve fare i conti anche con l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere francese è andato ko anche in questa stagione e ora c’è fortissima ansia per le sue condizioni.

Infortunio Maignan: ansia Milan, cosa è successo

Il Milan non va oltre il pareggio contro il Newcastle nella prima partita di Champions League. La squadra di Stefano Pioli avrebbe ampiamente meritato la vittoria, viste le azioni gol che sono state messe in piedi dai rossoneri. Nulla da fare, però, e lo 0-0 sta più che stretto e la classifica è già un rimpianto.

I 25 tiri del Milan, di cui 9 in porta, sono stati il record massimo dei rossoneri in una partita di Champions League senza gol da quando ne aveva totalizzati 27 contro il PSV nell’ottobre 2005, di cui 13 in porta.

Oltre il danno anche la beffa per il Milan: Mike Maignan va ko per infortunio. Il portiere si è accasciato al suolo al minuto 80, chiedendo subito il cambio. Il problema è serio perché per il terzo anno consecutivo il francese si è fermato per infortunio.

Maignan out per infortunio: le condizioni

Al minuto 80 di Milan Newcastle, San Siro si è fermato per qualche istante per l’infortunio occorso a Mike Maignan. Il portiere francese è spesso soggetto a problemi muscolari che anche in questa stagione non lo hanno risparmiato.

A 10 minuti dalla fine della partita, Maignan si è seduto al suolo chiedendo immediatamente l’intervento dei medici sociali rossoneri. Dopo un primo controllo è stato subito chiesto il cambio e ora le condizioni del portiee francese tengono in ansia Pioli e tifosi.

Le condizioni sono da valutare nella giornata di domani ma il gesto con le mani di Maignan lasciano intendere ad uno strappo muscolare. Probabilmente il flessore o il polpaccio hanno provocato forte dolore nel portiere.

Tempi di recupero Maignan: quante partite salta

I tempi di recupero di Mike Maignan sono ancora ignoti. Il portiere francese si è fermato nuovamente per un problema muscolare, probabilmente al flessore o al polpaccio e domani saranno effettuati gli esami strumentali del caso.

L’infortunio di Maignan potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. Se così fosse potrebbe saltare Verona, Cagliari e Lazio, con il mirino puntato sul Borussia Dortmund del 4 ottobre.