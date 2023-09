UFFICIALE – È Vergine il nuovo responsabile del Milan: ecco il suo ruolo

Il nuovo responsabile in casa Milan è Vergine, il club milanista ha annunciato ufficialmente la sua presenza all’interno dello staff.

È stata una scelta presa adesso che il Milan ha bisogno di una figura di questo tipo, dopo lo stravolgimento interno che ha vissuto la squadra rossonera.

Adesso il Milan, per avere un legame diretto poi con Stefano Pioli, ha sistemato quello che era il posto vacante che viene occupato ora dal laureato in Scienze Motorie e Sociologia, Vergine. I rossoneri, nel corso di questo pomeriggio, hanno emesso un comunicato ufficiale per annunciare il suo arrivo.

Milan, ecco chi è Vergine: il nuovo responsabile del Club

Il Milan ha voluto ricostruire le proprie ossa, con Stefano Pioli sempre al centro del progetto. Basti pensare che in Prima Squadra c’è stata la rivoluzione con Paolo Maldini e Frederic Massara di recente, per una nuova dirigenza in rossonero.

Si è andati a caccia di un nuovo responsabile del Club, per quanto riguarda la figura alle giovanili.

Dopo una vita passata tra Firenze prima e Roma poi, è uno dei migliori nel suo ruolo: Vincenzo Vergine è il nuovo responsabile del Club per quanto riguarda il settore giovanile del Milan.

Ufficiale Milan, ecco Vergine: il comunicato del club

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Milan sull’arrivo di Vincenzo Vergine, nuovo responsabile del settore giovanile del Milan: “Vincenzo Vergine arriva al Milan nell’incarico di responsabile delle nostre giovanili. Ha già ricoperto questo ruolo alla Fiorentina, dal primo luglio 2006 al 31 dicembre 2019, per poi valorizzare la Roma negli ultimi due anni. Adesso tocca a noi averlo come leader in Italia e in Europa, non solo per i risultati sportivi ottenuti. I talenti del Milan, grazie al lavoro di Vincenzo Vergine continueranno ad essere parte integrante del progetto, attraverso appunto la sua esperienza. Sarà operativo sin da subito dove si allena la Primavera a Milanello, per un percorso unico che abbraccerà tutta l’Academy del nostro Club”.

Vergine scopritore di talenti: ha fatto le fortune della Fiorentina

Ha fatto le fortune della Fiorentina, Vincenzo Vergine, scoprendo i talenti viola che negli anni sono pure stati ceduti a caro prezzo. Basti pensare a Chiesa e Vlahovic, talenti assoluti che oggi militano alla Juventus, in Serie A. Chissà che, in un progetto a lungo termine, non possa accadere anche al club rossonero che ha provato a ringiovanire la propria rosa negli ultimi anni e che continua il suo lavoro di programmazione.