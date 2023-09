Serie A, ribaltone in panchina: decisione definitiva, c’è l’annuncio

Ribaltone sulla panchina di Serie A: c’è la decisione definitiva in merito al futuro dell’allenatore, ecco tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al destino del tecnico: c’è la decisione ufficiale da parte della società che attraverso le parole del direttore sportivo ha reso noto tutti i dettagli in merito al futuro dell’allenatore.

Conferenza stampa Torino: l’annuncio sul futuro di Juric

Ecco le parole del direttore sportivo Vagnati che ha fatto il punto della situazione in merito al futuro dell’allenatore del Torino Ivan Juric che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

“Ne abbiamo parlato prima dell’inizio della stagione. Ci siamo detti che non era il momento di parlarne prima del 23-24, siamo allineati insieme a lui per fare il meglio possibile in questi mesi. Vediamo nei prossimi mesi cosa sarà meglio per il mister e per il Toro”

“Ora siamo agli inizi, ciò che accadrà non lo possiamo sapere perché ci sono tante variabili. Siamo tutti giudicati dai risultati, c’è un presidente che valuterà il lavoro di tutti e poi si vedrà in maniera molto onesta. Speriamo di fare un passettino in avanti: questo è determinato dall’allenamento e dalla partita di domenica, vediamo cosa faremo”.