Napoli in allarme: nuovo infortunio serio, i tempi di recupero

Il Napoli ha iniziato la stagione con qualche problema legato agli infortuni, si ferma il big: ora per Rudi Garcia c’è un grattacapo in più.

La squadra di Rudi Garcia è chiamata ad una stagione estremamente complessa per i cambiamenti che ci sono stati e il calciomercato che non è ancora decollato come avrebbe avuto il tecnico francese.

Ora c’è un nuovo infortunio che tiene il Napoli con il fiato sospeso e può rischiare anche di compromettere l’inizio della nuova stagione.

Napoli, c’è un nuovo infortunio per il big

Il Napoli ha iniziato la stagione con due cambiamenti importanti: l’allenatore e il difensore centrale. Senza Spalletti e Kim Min-Jae i tifosi sono preoccupati per l’annata complessa che gli si prospetta davanti.

A Dimaro e a Castel di Sangro si sono visti sprazzi di un ottimo Napoli che, però, deve ancora entrare nel rodaggio giusto. Garcia sta cercando la quadra perfetta per portare altre vittorie e altri trofei in azzurro.

A minare la serenità del Napoli c’è la questione infortuni che nei ritiri pre-campionato sta mettendo in difficoltà gli azzurri che oggi hanno preso un altro spavento per il top player.

Napoli, ansia Rudi Garcia: c’è un top che va ko

Questo pomeriggio il Napoli è sceso in campo in amichevole contro il Girona. Gli azzurri hanno vinto solo ai calci di rigore contro il club spagnolo e il test contro il club arrivato decimo nella scorsa Liga è stata una prova importante per il tecnico francese che ha deciso di schierare sia i titolari che le seconde linee per avere un quadro completo della situazione a meno di tre settimane dall’inizio del campionato.

Prima della partita si è fermato per infortunio Victor Osimhen, ma il Napoli ha subito rassicurato i tifosi che si sono spaventati per l’accaduto. L’attaccante nigeriano è rimasto vittima di un affaticamento muscolare e non ha preso parte alla partita contro il Girona. Nulla di preoccupante per il numero 9 azzurro che è anche in procinto di rinnovare il suo contratto con i partenopei.

Ma al termine della partita contro il Girona il fiato dei tifosi è rimasto nuovamente sospeso, questa volta per un infortunio occorso a Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha subìto un colpo al ginocchio ed è rimasto fermo a terra dolorante.

Infortunio Kvaratskhelia: le sue condizioni

Le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia sono da tenere sotto controllo nelle prossime ore per capire la reale entità dell’infortunio. Secondo quanto riferisce spazionapoli.it, il georgiano ha subìto un colpo al ginocchio sinistro durante il match, ma ha continuato a giocare fino al termine dei tempi regolamentari.

Prima dei calci di rigore, però, si è accomodato in panchina zoppicando per poi uscire dal campo con il ghiaccio. Rudi Garcia e i tifosi attendono novità sui tempi di recupero di Kvaratskhelia che, però, non dovrebbe avere nulla di preoccupante.