Milan, De Ketelaere va nella big: sgarro al Milan, formula e cifre

Il Milan sta pensando anche al calciomercato in uscita dopo gli acquisti: Charles De Ketelaere va via ma resta in Serie A, tutti i dettagli.

Il centrocampista belga non è riuscito a prendersi i rossoneri come avrebbe voluto e come ci si aspettava da lui. Il Milan ha puntato fortemente sulle sue qualità ma ha tradito le aspettative e non ha giustificato i 30 milioni di euro che Maldini ha investito per lui. Il futuro di De Ketelaere si decide nelle prossime ore ma sarà separazione con Pioli.

L’allenatore ha chiesto espressamente altri trequartisti all’inizio del calciomercato ed è stato accontentato: non c’è più spazio per De Ketelaere.

Calciomercato Milan, De Ketelaere se ne va: bocciato da Pioli

Il Milan sta costruendo una nuova squadra per iniziare la stagione 2023-24. I rossoneri sono chiamati al ribaltone totale visto che la scorsa stagione è stata molto problematica. La classifica ha sorriso al club di Stefano Pioli solo nella parte finale e grazie alla penalizzazione comminata alla Juventus. O i rischi di ridimensionare pesantemente la rosa sarebbero stati enormi.

Dopo la cessione di Tonali il Milan ha costruito una rosa molto forte e sono arrivati tanti volti nuovi, pronti ad entrare nelle grazie dei tifosi e nella storia del club. Ma il calciomercato è ancora lungo e ora servirà anche cedere qualche calciatore che non rientra nei piani di Pioli.

Secondo le ultime notizie di mercato, Charles De Ketelaere sta per dire addio al Milan. Il trequartista belga non ha rispettato le aspettative e ora va ceduto per liberare un ingaggio pesante.

Cessione De Ketelaere: sgarro al Milan, dove va

Il Milan ha deciso di liberarsi di Charles De Ketelaere. In casa rossonera si aspettavano tutti un impatto da top player del trequartista belga che sembrava poter ripercorrere i passi dei grandi vecchi campioni che hanno fatto parte della storia del Milan. Invece la sua prima stagione al Milan e in Serie A è stata un vero e proprio flop e ora è tempo di ricominciare.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, la cessione di De Ketelaere è solo questione di ore. Il Milan e l’Atalanta hanno accelerato i contatti per portare il belga a Bergamo e nelle prossime ore possono definire l’affare.

Nei giorni scorsi c’erano stati sondaggi ma sembrava che la trattativa si sarebbe arenata e invece oggi le parti si sono incontrate e hanno trovato la quadra. De Ketelaere resta in Serie A e proverà a farsi rimpiangere dai rossoneri.

De Ketelaere all’Atalanta: il Milan accetta il prestito

Il Milan ha deciso di liberarsi di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga resterà in Serie A e anche in Lombardia: andrà all’Atalanta da Gian Piero Gasperini. L’allenatore dei nerazzurri bergamaschi è noto per far rinascere i calciatori in difficoltà e ora anche con l’ex Club Brugge è chiamato al “miracolo”.

De Ketelaere lascia il Milan in prestito. I rossoneri avrebbero voluto cederlo a titolo definitivo per liberarsi del suo ingaggio e recuperare i soldi investiti ma si è chiuso con un’altra formula, anche per provare a recuperare un calciatore pronto nella prossima stagione.