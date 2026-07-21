Un lago che si sveglia presto, una squadra che non ha più paura di sognare: il Como rientra nell’élite con un progetto che mette insieme coraggio, idee chiare e volti nuovi. In questo mosaico spiccano Nico Paz e i “Liberali”, giovani che parlano calcio con naturalezza e che promettono una cosa semplice: alzare la qualità senza perdere la duttilità. Nico Paz e i Liberali: Il Nuovo Volto del Como tra Talento e Duttilità

Al Sinigaglia si respira un’aria diversa. La promozione in Serie A dopo oltre vent’anni non è solo una riga in bacheca. È la prova che un’idea, se ben coltivata, può cambiare il destino di un club. Attorno al progetto tecnico guidato, con forte regia, da Cesc Fàbregas c’è una linea chiara: prendere ragazzi bravi, mobili, capaci di fare due cose insieme. Portare il pallone con coraggio. E leggere spazi in fretta.

Perché Nico Paz intriga il Como

C’è un nome che fa brillare gli occhi: Nico Paz. Trequartista moderno, 2004, fisico lungo, piedi puliti. Ha segnato in Champions League contro il Napoli con la maglia del Real Madrid, in una notte che i giovani di solito guardano in TV. Ha scelto l’Argentina a livello giovanile, come il padre Pablo che al Mondiale ’98 marcava gente grossa senza tremare. Sa muoversi tra le linee, può partire da mezzala offensiva, farsi esterno che rientra, agire da “10” classico. Non è un collezionista di numeri a caso: sceglie la giocata utile. È qui che incrocia l’idea di Fabregas: palleggio semplice, pressa alta, posizioni intercambiabili.

Va detta una cosa netta: ad oggi non c’è un annuncio ufficiale sul suo approdo sul lago. Le voci di mercato sono insistenti, gli indizi ci sono, ma senza firma restano voci. Se arriverà, però, il perché è chiaro. Ti allunga la rosa. Ti mette una giocata diversa tra centrocampo e area. Ti apre una partita bloccata con uno smarcamento, un tocco, una corsa senza palla.

I (giovani) Liberali e il piano del club

Accanto a lui, nella cartellina del Como, c’è il nome che stuzzica i tifosi: Mattia Liberali. Classe 2006, scuola Milan, mancino educato. Si muove tra fascia e centro, ama venire dentro, ha gamba e tempi da rifinitore. Qui serve prudenza: sul suo trasferimento al Como non ci sono comunicati definitivi nel momento in cui scriviamo. Le informazioni convergono su un forte interesse del club e su contatti concreti. Ma finché non è tutto nero su bianco, resta una pista. Se dovesse chiudersi, diventerebbe quel “jolly” che Fàbregas usa per cambiare volto alla squadra senza stravolgerla: esterno che costruisce, mezzala che attacca il secondo palo, trequartista che libera il nove.

L’idea, in fondo, è semplice e ambiziosa. Dopo l’ascesa in A, seconda piazza alle spalle del Parma, il Como non vuole solo resistere. Vuole riconoscersi in una forma di calcio pulita. Puntare su talento e carattere, non su una collezione di nomi. Costruire valore in campo e fuori. Il Sinigaglia, stretto tra lago e gradoni, si presta bene: partite a bassa velocità di pensiero non sono contemplate. Servono giocatori che vedono prima. Che si muovono in due ruoli con naturalezza. Che non si spaventano a fare una scelta difficile al minuto 88.

Il calcio di Fàbregas, da quando ha preso in mano lo spogliatoio comasco, chiede questo: linee vicine, passaggi corti, aggressività pulita. Profili come Nico Paz e i “Liberali” portano ossigeno a quell’idea. Non è frenesia da mercato. È selezione. È un modo di stare in campo che mette il pallone al centro e lavora sui dettagli: il corpo aperto quando ricevi, l’angolo del primo controllo, la corsa dell’interno quando l’ala viene dentro.

Forse è questa l’immagine giusta: una mattina d’agosto, l’acqua è piatta, in città il traffico è lento. Al Sinigaglia, però, il ritmo sale. Chi entra con questa maglia sa che non basta “esserci”. Bisogna essere utili. Meglio ancora: essere liberi, e insieme “liberali” nel senso più bello. Dare e ricevere. Costruire e rifinire. Pronti a cambiare posizione senza cambiare idea. Non è questo, dopotutto, il calcio che ci fa sentire parte di qualcosa?