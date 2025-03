Paulo Dybala intervento chirurgico riuscito, da Roma arrivano rassicurazioni

Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, ha subito con successo un intervento chirurgico a Londra per una lesione al tendine semitendinoso sinistro.

L’operazione, eseguita il 25 marzo 2025, è stata comunicata dalla società giallorossa attraverso una nota ufficiale, rassicurando tifosi e addetti ai lavori sulle condizioni del giocatore.

Dybala si era infortunato durante la partita contro il Cagliari, riportando una lesione al tendine semitendinoso sinistro. Inizialmente, si prevedeva un periodo di stop di almeno un mese per consentire una guarigione naturale. Tuttavia, dopo consultazioni tra lo staff medico della Roma e il giocatore, si è deciso di optare per l’intervento chirurgico, ritenuto la soluzione più efficace per garantire un recupero completo e prevenire future ricadute.

L’operazione è stata effettuata in una clinica specializzata a Londra da un’équipe medica di alto profilo. La scelta della capitale britannica è stata dettata dalla presenza di specialisti rinomati nel trattamento di infortuni muscolari complessi come quello subito da Dybala. L’intervento è stato eseguito senza complicazioni, e il giocatore ha iniziato il percorso post-operatorio sotto stretta supervisione medica.​

Il percorso di riabilitazione

Nei prossimi giorni, Dybala inizierà il programma di riabilitazione presso il centro sportivo di Trigoria. Il percorso riabilitativo sarà articolato in diverse fasi, comprendendo terapie fisiche, esercizi di rafforzamento muscolare e sessioni di allenamento personalizzate. L’obiettivo è permettere al giocatore di recuperare la piena forma fisica in tempo per l’inizio della preparazione estiva, garantendo così la sua presenza al massimo delle capacità per l’avvio della stagione 2025/2026.

L’assenza di Dybala rappresenta una perdita significativa per la Roma, considerando il ruolo centrale che l’attaccante ricopre nel sistema di gioco della squadra. Tuttavia, la decisione di procedere con l’intervento chirurgico è stata presa nell’ottica di assicurare una soluzione definitiva al problema fisico, evitando così possibili recidive che potrebbero compromettere ulteriormente la sua disponibilità in futuro.​

La società capitolina, attraverso il proprio staff tecnico e medico, monitorerà attentamente il progresso del recupero di Dybala, fornendo tutto il supporto necessario affinché il giocatore possa tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Nel frattempo, l’allenatore dovrà studiare soluzioni alternative per sopperire all’assenza dell’argentino nelle ultime fasi della stagione corrente.​

L’intervento chirurgico riuscito di Paulo Dybala rappresenta una notizia positiva per la Roma e i suoi tifosi, poiché pone le basi per un ritorno in campo dell’attaccante in piena forma. Il percorso di riabilitazione sarà cruciale per determinare i tempi esatti del suo rientro, ma le premesse attuali lasciano ben sperare per una sua partecipazione attiva alla prossima stagione. La società giallorossa continuerà a fornire aggiornamenti sullo stato di salute del giocatore, mantenendo alta l’attenzione sul suo recupero