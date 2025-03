Calciomercato Milan, Allegri non sarà l’allenatore dei rossoneri: lo dice Galeone

​Negli ultimi giorni, il nome di Massimiliano Allegri è stato frequentemente accostato alla panchina del Milan per la prossima stagione.

Tuttavia, Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ha smentito queste voci, dichiarando di aver parlato direttamente con lui. Secondo Galeone, Allegri ha affermato di non aver avuto contatti con il club rossonero e di non essere destinato a tornare al Milan. ​

Giovanni Galeone, figura di riferimento nella carriera di Allegri, ha condiviso con Radio KissKiss Napoli le informazioni ricevute dal tecnico livornese. Ha sottolineato che Allegri non ha avuto alcun contatto con il Milan e che le speculazioni su un suo ritorno sono infondate. Queste affermazioni contrastano con le notizie circolate recentemente, che suggerivano trattative in corso tra Allegri e la dirigenza milanista. ​

Il Milan è attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, e il nome di Allegri era emerso come uno dei candidati principali. Tuttavia, le dichiarazioni di Galeone sembrano escludere questa possibilità. Inoltre, Galeone ha menzionato Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, suggerendo che la sua permanenza nel capoluogo campano non sia certa e che la Juventus potrebbe essere interessata a riportarlo a Torino. ​

Giovanni Galeone è considerato il mentore di Massimiliano Allegri. Ex allenatore di squadre come Pescara, Udinese e Perugia, Galeone ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita calcistica di Allegri, sia come giocatore che come tecnico.

Durante gli anni ’90, Allegri fu uno dei suoi centrocampisti più fidati al Pescara, assimilando la sua filosofia offensiva e il suo approccio tattico innovativo. Nel corso della carriera di Allegri da allenatore, Galeone è rimasto una figura di riferimento, spesso elogiando pubblicamente il suo ex giocatore e fornendo spunti sulle sue scelte professionali attraverso interviste e dichiarazioni ai media.

Allegri e il Milan: un passato comune

Massimiliano Allegri ha già allenato il Milan dal 2010 al 2014, conquistando uno scudetto nella stagione 2010-2011 e una Supercoppa Italiana nel 2011. Il suo eventuale ritorno sarebbe stato visto come un tentativo di riportare stabilità e successo al club. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Galeone sembrano chiudere la porta a questa possibilità.​

Con Allegri fuori dai giochi, il Milan dovrà valutare altre opzioni per la guida tecnica. Antonio Conte rimane un nome di spicco, ma la sua situazione contrattuale con il Napoli e le incertezze sul suo futuro rendono complessa questa pista. Altri candidati potrebbero emergere nelle prossime settimane, mentre la dirigenza rossonera lavora per individuare l’allenatore più adatto a rilanciare le ambizioni del club.​

Le parole di Giovanni Galeone hanno chiarito la posizione di Massimiliano Allegri riguardo a un possibile ritorno al Milan, smentendo le voci di mercato che lo vedevano vicino alla panchina rossonera. Il Milan dovrà quindi esplorare altre soluzioni per il ruolo di allenatore, mentre il futuro di Allegri nel panorama calcistico italiano rimane incerto.