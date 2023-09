“E’ stato un errore”, doping Pogba: ammissione del medico

Incredibile quanto venuto fuori nelle ultime ore con il caso Pogba che tiene banco in modo serio per l’accusa di doping al testosterone. Una situazione che mette nei guai anche la Juventus.

Giorni importanti questi che seguiranno per il caso del centrocampista francese che ora fa tremare la Juve e non solo. Perché la situazione è davvero difficile ora emotivamente anche per il giocatore che rischia seriamente di finire nei guai.

Si parla di una possibile squalifica che potrebbe arrivare in vista delle prossime ore per il giocatore che ora può finire davvero nei guai. Ci sono delle novità importanti in arrivo per il centrocampista bianconero.

Juventus: Pogba positivo al testosterone, situazione e squalifica

La notizia è diventata piuttosto clamorosa per quanto riguarda il futuro di Pogba che ora rischia seriamente sulla sua carriera. Il calciatore è stato trovato positivo al test antidoping di testosterone e potrebbe incidere negativamente sia su di lui che sulla società bianconera. Momento difficile e complicato per il giocatore che ora deve capire come andrà a finire questa situazione.

Nelle prossime ore si capirà che tipo di atteggiamento assumerà la Juventus con Pogba per questa vicenda. Riguardo possibile squalifiche, ricorsi e altro. Intanto, si cerca di capire come sia stato possibile essere arrivati a questo punto. Il momento è davvero difficile per il giocatore e la squadra.

Doping Pogba: Castellacci parla di errore

A parlare è stato l’ex medico della Nazionale Italiana Enrico Castellacci, che ai microfoni dei colleghi di calciomercato.it in diretta su TvPlay ha voluto dire la sua riguardo questa situazione che riguarda il doping di Pogba. Queste le sue parole dopo il caso venuto fuori:

“Non può essergli stato prescritto. Tutto quello che viene ritenuto doping non può essere assunto. Assumerlo per errore è possibile. Di solito potrebbe avvenire tramite pomate o gel che erroneamente vengono considerati innocui. La cosa grave sarebbe se gli fosse stato consigliato di prenderlo. Ci può essere la non volontarietà. In caso contrario si raddoppierebbe la pena”.

Squalifica Pogba: l’annuncio di Castellacci

Una situazione che sarà monitorata e che arriverà a delle sanzioni e decisioni nel corso delle prossime ore. Intanto, il prof Castellacci ha parlato poi di quella che può essere la squalifica per Pogba sul caso doping:

“Le pene sono risapute. Le pene sono fino a 2 anni, anche sino a 4 in caso di accertata intenzionalità”.