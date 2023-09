Emily Ratajkowski da bollino rosso: posa (quasi) nuda

Emily Ratajkowski posa quasi completamente nuda ed i fan vanno in delirio: la supermodella è da bollino rosso.

Apprezzatissima supermodella a livello mondiale, Emily Ratajkowski è conosciuta in tutto il globo per la sua bellezza ineguagliabile bellezza.

Fin dai suo esordi, la Ratajkowski ha sempre dimostrato di avere una marcia in più in questo senso e già quando aveva solo 16 anni possedeva una bellezza davvero fuori dal comune.

Ciò le ha permesso di esordire molto presto anche come attrice e stupì tutti per l sua competenza ed il suo fascino nella serie tv ICarly dove interpretò la folgorante ragazza dell’imbranato e sempliciotto Gibby. Di recente, la Ratajkowski ha fatto parlare di sé per un video social dove ha “consigliato” alle donne che divorziare prima dei 30 anni fa molto chic e che per lei chiudere il suo di matrimonio con Sebastian Bear Mc-Clard è stata la cosa migliore.

Un video social che ha avuto grande risonanza anche perché via social la supermodella è seguitissima e dove tramite Instagram regala quasi sempre degli scatti super ai propri fan, mandandoli in delirio proprio come capitato in uno dei suo ultimi update che è risultato essere da bollino rosso.

Emily Ratajkowski posa senza veli: la visione è celestiale

I canali social di Emily Ratajkowski vanno maneggiati con grande cura, anche perché la supermodella, specie attraverso Instagram, posta spesso degli scatti talmente bollenti da esser pericolosi per la propria sanità mentale. Per la conferma di ciò basta andare a vedere uno degli ultimi update della supermodella pubblicato via social dove ha deciso di posare quasi completamente nuda, facendo sentire in paradiso tutti i suoi follower.

Il vestito nero indossato è del tutto aperto e mette in evidenza le pericolosissime curve del suo petto, costringendo gli utenti a fare zoom per non perdersi neppure il più piccolo dettaglio di questa visione quasi celestiale. In bella mostra anche le sue gambe marmoree, qui accavallate che fanno sognare come non mai i follower, impazziti del tutto per un simile scatto.

Il post ha infatti avuto un successo davvero notevole, collezionando talmente tanti likes da mandare in tilt il contatore, mentre tra i commenti sia italiani che stranieri sono stati tutti concordi nel sottolineare la magnificenza della supermodella. Da due anni, la Ratajkowski è tornata single dopo aver divorziato dal Sebastian Bear Mc-Clard e sicuramente quasi la totalità dei suoi follower farebbe carte false per poter prendere il suo posto al fianco della supermodella, anche solo per un giorno, pur di poter apprezzare da vicino una bellezza simile.