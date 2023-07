Psg, Verratti più 60 milioni: lo scambio che stravolge il mercato

Verratti potrebbe lasciare il PSG: una nuova proposta di scambio sul mercato potrebbe coinvolgere l’italiano e un’altra grande stella europea.

Si torna a parlare di un possibile addio di Marco Verratti al PSG, specialmente dopo che l’ultima annata dell’italiano in Francia non è stata delle più positive. Da tempo si legge che l’ex Pescara sarebbe pronto a cambiare aria e provare una nuova avventura, anche se finora non sono arrivate proposte vere e proprie sul mercato. Ma molti club del nostro paese sono alla finestra, in attesa del momento giusto per farsi avanti con il club parigino.

Il caso di Verratti è sicuramente particolare, dato che parliamo di un giocatore che è da tempo tra i migliori centrocampisti in Europa ma non ha mai giocato in Serie A. Milita da undici stagioni nel PSG, che lo ha acquistato nell’estate del 2012 dal Pescara, all’epoca militante ancora in Serie B. Oggi, che la sua uscita dalla società francese sembra imminente, su di lui si sarebbero posati gli occhi di diversi club italiani. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano soprattutto della Juventus, ma anche Roma e Inter vengono spesso citate.

Operazione tutt’altro che semplice, quella per il 30enne centrocampista abruzzese, che con il PSG ha un contratto ancora fino al 2026. Intanto, però, un’offerta che lo coinvolge c’è stata, anche se sarebbe arrivata dal PSG, pronto a cedere il suo giocatore in un clamoroso scambio internazionale. La destinazione, però, non sarà l’Italia, bensì la Spagna. Questo è quello che sostiene la testata iberica ‘El Nacional’.

Verratti al Real Madrid: scambio clamoroso tra il PSG e i Galacticos

La notizia è che il PSG avrebbe offerto il centrocampista italiano a titolo definitivo al Real Madrid, facendo leva sull’interesse di Carlo Ancelotti. L’allenatore dei Blancos è un noto estimatore di Verratti, di cui è stato il primo allenatore in Francia, nella stagione 2012/2013, e potrebbe essere ben felice di tornare a lavorarci insieme. Con questa operazione, il PSG spera di convincere il Real Madrid a dargli in cambio il 23enne mediano francese Aurelien Tchouameni.

Discorso che comunque non sembra destinato ad andare avanti, nonostante la ricca offerta: Verratti + 60 milioni, per un valore a bilancio di 100 milioni di euro. Una cifra allettante, ma Tchouameni è un giocatore ancora giovane e già fondamentale nel Real, che difficilmente se ne priverà in cambio di un trentenne. Inoltre, anche la carta Ancelotti potrebbe avere poco peso, dato che tra un anno il tecnico passerà sulla panchina del Brasile.