Ribaltone improvviso: visite mediche e firma in Inghilterra

Calciomercato, clamoroso dietrofront: addio alla Serie A

In Serie A ci sarà ancora qualche cessione di lusso per le grandi che stanno iniziando a cambiare moltissimo le rose con cui hanno completato la scorsa stagione. Intanto provano a muoversi in entrata con colpi di primo livello ma c’è tanta concorrenza deall’estero e le trattative diventano sempre più difficili.

Il calciomercato è entrato nel vivo e a poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato molte società che iniziano a darsi battaglia per calciatori importanti. Ma nelle prossime ore sarà messo a segno anche un’altra cessione di primo livello che riguarda i top club che, intanto, hanno deciso di cautelarsi con profili molto interessanti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato è domani il giorno giusto per l’addio definitivo e ufficiale alla Serie A.

Calciomercato Fiorentina, cessione Castrovilli: è deciso

La Fiorentina è una delle società più attive sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il club viola ha deciso di risistemare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano con colpi a sorpresa che hanno cambiato già gran parte della squadra.

Nelle ultime ore, però, è stata definita la cessione di Gaetano Castrovilli. Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio che sul proprio account Twitter ha annunciato che il calciatore pugliese lascerà la Fiorentina e anche la Serie A per andare a giocare in Premier League.

Come un fulmine a ciel sereno è stato annunciato l’accordo tra Firoentina e Bournemouth per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ha colto al volo l’occasione di andare a fare un’esperienza in Premier League con un club che sembra avere obiettivi importanti.

Castrovilli al Bournemouth: domani l’ufficialità

Gaetano Castrovilli domani sarà un nuovo calciatore del Bournemouth. Il centrocampista era tornato pochi mesi fa da un lungo infortunio e ora ha deciso di provare una nuova esperienza.

L’ormai ex giocatore della Fiorentina partirà domani per l’Inghilterra dove sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul nuovo contratto. Nelle casse dei viola saranno versati 12 milioni più bonus.