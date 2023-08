Milan, dopo l’addio sceglie la Premier League: si chiude subito

In casa Milan si sta vivendo un vero e proprio ribaltone tra società, dirigenza e calciatori: ora c’è un nuovo passaggio in Premier League.

I rossoneri hanno deciso di mettere un cambiamento rivoluzionario, con colpi a sorpresa sia in entrata che in uscita ma anche clamorosi ribaltoni in dirigenza e nello staff di Stefano Pioli. Al momento sono arrivati otto calciatori nuovi ed è stato ceduto solo Tonali a centrocampo, ma per la rosa rossonera ci sono stati anche altri cambiamenti che non hanno reso tranquilla l’estate.

Ora il Milan è costretto a vivere un nuovo ribaltone che può cambiare nuovamente le sorti del club e dello staff dirigenziale.

Nuovi cambiamenti al Milan: addio e nuovo accordo

Pioli ha deciso di dare un taglio alla passata stagione e vuole far sì che venga costruita una rosa forte e pronta alla grande annata di conferme a cui deve iscriversi il Milan.

La dirigenza del Milan si è messa al lavoro sin dal giorno successivo alla fine della scrosa stagione. Nessuno era felice per come era andata, visto che la qualificazione in Champions League è arrivata solo per la penalizzazione assegnata alla Juventus.

A casa Milan ci sono stati molti cambiamenti in dirigenza e ora c’è una novità che cambia radicalmente il volto della società.

Milan, addio al team manager: va in Premier League

Continua il periodo di rivoluzione in casa Milan. Qualche settimana fa la dirigenza rossonera ha deciso di dire addio a Paolo Maldini e Frederic Massara che sono stati esonerato dopo che si era deteriorato il rapporto con la proprietà.

Ma nella dirigenza rossonera si sono deteriorati anche altri rapporti che erano “nascosti”. Andrea Romeo da qualche giorno non è più il team manager del Milan. L’ex arbitro, che ricopriva dal 2017 il ruolo nei quadri dirigenziali rossoneri, dice addio ai rossoneri ed è già pronto ad iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia.

Il suo percorso continuerà in Premier League e avrà la chance di colloquiare con uno dei migliori club del momento. Il suo futuro è già deciso e nei prossimi giorni partirà per l’Inghilterra, lasciando Pioli e la squadra rossonera.

Romeo con Tonali al Newcastle

Andrea Romeo seguirà Sandro Tonali al Newcastle. Sarà integrato nello staff del centrocampista per contribuire al suo inserimento nella nuova realtà inglese, dopo la cessione improvvisa che non gli ha permesso ancora di abituarsi come si credeva.

Incredibilmente, il club inglese ha deciso di assumere anche una figura che possa far sì che l’investimento fatto qualche settimana fa per Tonali sia importante per il futuro. Giocherà un ruolo fondamentale: dovrà essere il collegamento tra Tonali e la società, facendolo sentire a casa e consentendogli di giocare e di allenarsi con tranquillità.