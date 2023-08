Roma, che scontro: così se ne va!

In casa Roma si registra un clima di tensione che potrebbe portare ad una separazione in futuro: è scontro interno, ecco cosa sta succedendo

È stato un mese di luglio particolarmente frustrante per i tifosi della Roma. E anche per mister José Mourinho, che continua ad attendere nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Tiago Pinto, però, non può muoversi più di tanto sul fronte entrate a causa dei paletti imposti dal settlement agreement con l’Uefa.

In tal senso, non è un caso che i giallorossi abbiano aggiunto alla rosa soltanto pedine in prestito o a parametro zero. Le firme di Houssem Aouar ed Evan N’Dicka intrigano particolarmente, poiché si tratta di pedine che potrebbero rappresentare un salto di qualità non da poco. Inoltre, pure il ritorno di Diego Llorente non è affatto una mossa da sottovalutare.

Ma evidentemente non è abbastanza, anzi. Servono altri interventi necessariamente, soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo. Ad oggi, in particolare, manca la presenza di un centravanti valido in grado di sostituire l’infortunato Tammy Abraham. Oggi Mourinho può contare solamente su Andrea Belotti, che negli scorsi mesi non ha messo a referto neanche un gol in campionato durante la sua prima stagione con la maglia giallorossa.

Dato che la Roma ha preso il Gallo a parametro zero, non sarebbe nemmeno da escludere una partenza dell’ex Torino nelle settimane a venire. Intanto, pare che l’obiettivo Gianluca Scamacca stia definitivamente sfumando. L’Inter si è inserita con decisione, avanzando un’offerta ufficiale al West Ham.

I nerazzurri ora sono in vantaggio e potrebbero raggiungere a breve la fumata bianca. Il bomber di Fidene ha aspettato a lungo i giallorossi, ma adesso accetterebbe pure l’ipotesi di un trasferimento in quel di Milano, per non rischiare di rimanere col cerino in mano. Dunque, i capitolini devono continuare a guardarsi attorno, però si registra non poca tensione nell’ambiente romanista.

Calciomercato Roma, scontro Mourinho-Pinto per l’attaccante: ecco cosa sta succedendo

Tiago Pinto, dal canto suo, sarebbe intenzionato a tuffarsi su Marcos Leonardo, punta centrale classe 2003 (20 anni) in forza al Santos. L’attaccante brasiliano piace anche alla Lazio targata Maurizio Sarri e la sua valutazione si attesta intorno ai 15-18 milioni di euro, mentre il contratto ha una durata fino al 31 dicembre del 2026.

Ma tale opzione, che stuzzica da tempo la fantasia di Pinto, non rispecchierebbe la volontà di Mourinho. La priorità dello Special One, infatti, resta Alvaro Morata, per il quale l’Atletico Madrid chiede un esborso cash sui 20 milioni di euro.

In più, ovviamente, va considerato l’ingaggio pesante dello spagnolo, che in patria percepisce 7 milioni di euro netti bonus compresi e non potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita avendo già giocato in Italia. Insomma, la situazione non è semplice e più avanti potrebbe portare all’addio di uno tra Mourinho e Tiago Pinto. O magari di entrambi. Nel frattempo, la preoccupazione fra i tifosi sale ulteriormente.