Serie A, infortunio serio: salta la gara di domani, l’annuncio

Si è provato a recuperarlo fino all’ultimo, ma a quanto pare le sue condizioni fisiche alla fine sono risultate essere più complicate di quanto in realtà si pensasse. Un’assenza che non ci voleva assolutamente in questo momento della stagione, ma alla quale, a questo punto, bisogna far fronte.

Stando dunque a quanto riportato oggi in conferenza stampa dall’allenatore, il giocatore salterà la sfida di domani in Serie A a causa di un infortunio abbastanza serio.

Lo staff medico si adopererà nelle prossime ore per capire la reale entità del problema, per definirne anche la definitiva gravità, ma da quanto lasciato trapelare oggi le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Salta la sfida di domani: assenza pensate, l’annuncio

Questa quarta giornata di Serie A sta piano piano volgendo al termine con non poche sorprese, soprattutto a livello di risultati che inevitabilmente stravolgono gli equilibri della classifica.

In attesa dei risultati delle partite delle cinque, questa domenica di campionato si concluderà con Fiorentina-Atalanta e Roma-Empoli, mentre il cerchio verrà definitivamente chiuso domani nei postici del lunedì sera da Verona, Bologna, Salernitana e Torino. Ed è proprio dalla partita dell’Arechi fra le due compagini granata che giungono novità importanti soprattutto di formazione, visto che uno dei protagonisti indiscussi del match sarà assente a causa di un problema fisico rimediato nel corso dell’ultima giornata di campionato ed amplificatosi durante la sosta.

Stando infatti a quanto riportato dallo stesso Paulo Sousa oggi in conferenza stampa, Lassana Coulibaly salterà la partita contro il Torino per un problema al naso che non gli permette di essere ancora al 100%. Il tecnico della Salernitana è dunque costretto a correre ai ripari, ma le alternative valide in quel ruolo scarseggiano, e la preoccupazione inevitabilmente sale.

Salernitana, come sta Coulibaly? Parla Sousa

La sfida di domani contro il Torino è già un dentro o fuori per la Salernitana, che non ha decisamente iniziato la stagione come ci si aspettava. A mettere ulteriore pressione a Paulo Sousa sono le condizioni di Lassana Coulibaly, che domani non prenderà parte alla sfida dell’Arechi per un problema al naso mettendo decisamente in difficoltà il suo allenatore.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione all’indomani della sfida contro il Torino Paulo Sousa ha fatto lui stesso il punto sulle condizioni del centrocampista dicendo: “Come sta Lassana? Sfortunatamente non sarà della partita per un problema al naso. Si è fatto male contro il Lecce, non in nazionale, ma lo sbattimento al quale è stato sottoposto negli ultimi giorni, fra viaggi vari, non lo hanno decisamente aiutato nelle sue condizioni”.

Coulibaly KO: Sousa in emergenza

Con l’infortunio di Coulibaly Paulo Sousa è ufficialmente in emergenza in mezzo al campo. A confermarlo è stato lo stesso allenatore della Salernitana che, senza mezzi termini ha detto. “L’infortunio di Lassana è un guaio. Sono una persona realista, non mi piace creare illusioni. Siamo in emergenza, e lo dimostra il fatto che domani avremo a disposizione solo tre centrocampisti”.