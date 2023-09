Ultim’ora, riecco Montella: la destinazione a sorpresa dopo l’esonero

Avanza l’ipotesi di Vincenzo Montella come nuovo allenatore, una destinazione a sorpresa dopo l’esonero annunciato.

La notizia bomba sul tecnico italiano ex Milan e Fiorentina, dopo l’esonero annunciato oggi. A svelare il ritorno in panchina di Montella, con il suo nome che avanza, è uno dei principali esperti di calciomercato in Italia, il collega Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale e i suoi canali social.

Nell’ultimo periodo Vincenzo Montella ha salutato la Turchia e la Super Liga turca per cercarsi un nuovo ruolo importante, magari in un club, ancora in Europa e ad alti livelli. Ecco che oggi arriva la notizia sul suo futuro.

Vincenzo Montella, avanza il suo nome: riecco l’ex Fiorentina e Milan

Milan e Fiorentina tra le sue ultime esperienze, prima di quella all’Adana Demispor, club con il quale ha condiviso anche l’esperienza con Super Mario Balotelli, prima della separazione dell’attaccante italiano in un primo momento e del tecnico ex Serie A poi.

Vincenzo Montella era tra le idee dei club di Serie A, come sostituto diretto di alcuni club che in Serie A hanno cambiato guida tecnica, alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto per la notizia che giunge in serata su di lui, sulla sua nuova avventura.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, infatti, avanza il nome di Vincenzo Montella come ipotetico nuovo Commissario Tecnico della Turchia.

Montella nuovo CT in Turchia: la notizia

Come riportato da Pedullà, dunque, Vincenzo Montella è tra i candidati per la panchina da Commissario Tecnico della Turchia. Un candidato a sorpresa e, oltre a lui, in comune con Montella c’è un altro ex Fiorentina e Milan perché tra i nomi è spuntato anche quello dell’ex, Fatih Terim.

Nelle idee della Federazione turca ci sarebbe quella di andare verso un allenatore non straniero ma, considerando l’esperienza dell’allenatore italiano e la conoscenza stessa del calcio in Turchia dopo l’esperienza vissuta all’Adana Demispor, il nome più giusto sembra proprio quello di Montella.

Ultime su Montella: lui aspetta un club di Serie A, le ipotesi

Vincenzo Montella tecnicamente aspetterebbe un club di Serie A, per il suo futuro. L’allenatore ex Adana Demispor, dopo aver lasciato la Turchia, attenderebbe un’occasione dall’Italia ma quella nella Federazione turca, come CT della Nazionale in Turchia, rappresenta una molto ghiotta e potrebbe non rinunciare alla scelta di finirci come nuovo Commissario Tecnico. Tra le ipotesi, considerando quelli che sono i risultati recenti di due club che dovevano trovarsi ai vertici della classifica, ci sono le opzioni Napoli e Roma per Montella qualora entrambe le squadre dovessero procedere verso l’esonero, rispettivamente per Garcia e Mourinho.