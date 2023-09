Sciagura Pogba, un altro infortunio: l’annuncio di Allegri

Paul Pogba è tornato in campo anche oggi contro l’Empoli ma è andato di nuovo ko per infortunio: svelate le condizioni e i tempi di recupero.

Il centrocampista francese sembrava essere tornato alla grande in questa stagione e anche contro l’Empoli ha mostrato grandi qualità, andando anche a segno con una bella volée, poi annullata per fuorigioco. Ma il calvario di Pogba con gli infortuni non è mai terminato e anche questa volta è costretto a fermarsi per un altro problema importante.

L’infortunio di Pogba fa tremare Massimiliano Allegri e il mondo Juventus. Si è fermato nuovamente e la sua presenza è a rischio per il futuro.

Infortunio Pogba: cosa è successo

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata in campo estremamente carica dopo il deludente pareggio della scorsa settimana contro il Bologna. I bianconeri hanno intenzione di tornare a vincere anche in Italia e soprattutto giocare la Champions League da protagonisti.

La partita giocata contro l’Empoli ha messo in mostra tutte le qualità della rosa bianconera e anche quelle di Pogba, entrato subito benissimo in campo, sfiorando anche il gol del definitivo 0-3.

Ma al termine della partita Pogba ha sentito un problema muscolare che tiene in ansia tutto il mondo bianconero e anche Allegri.

Pogba out per infortunio: la conferma di Allegri

A fine partita Pogba è uscito dal campo con un infortunio alla coscia. Il centrocampista bianconero è stato accompagnato negli spogliatoi dal medico sociale della Juventus, accusando un fastidio fisico.

Massimiliano Allegri, ai microfoni di DAZN, ha parlato delle condizioni fisiche di Pogba. Il tecnico è sembrato visibilmente dispiaciuto dell’ennesimo problema fisico del centrocampista francese, che non riesce a gestire al meglio la sua fisicità.

“Pogba ha avuto un fastidio dietro alla gamba, dagli esami domani vedremo come starà. Speriamo non sia nulla di grave, stava entrando in una condizione accettabile ed è un giocatore diverso dagli altri. Dispiace molto”.

L’analisi di Allegri sulla vittoria della Juventus

Massimiliano Allegri non ha svelato solo le condizioni di Pogba, di cui sono ancora sconosciuti i tempi di recupero, ma ha analizzato anche i 90 minuti messi in campo dalla sua Juventus nella vittoria di questa sera.

“Più passa il tempo e più Vlahovic matura nella serenità e nella gestione della palla. Sia lui che Chiesa che Milik oggi hanno fatto bene. Il gruppo sta diventando una squadra, tutti partecipano alla vittoria”.

Qual è stata la peggior partita della Juve? “La partita peggiore che abbiamo fatto per ora è stata a Udine. Abbiamo subìto molto nonostante la vittoria. Ci è mancata solidità mentale Col Bologna siamo stati criticati ma loro hanno tirato pochissimo in porta. Nel secondo tempo siamo cresciuti e siamo stati molto più uniti“.