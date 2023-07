Svolta in panchina, Simeone il prossimo allenatore: arriva nel 2024

Si è parlato tanto di questa possibilità già nel corso di questa stagione, ma l’impressione è che ora si sia giunti una volta e per tutta ad una decisione finale. Stando alle ultime notizie, infatti, al termine di questa stagione il Cholo Simeone potrebbe lasciare l’Atletico Madrid dopo più di 10 anni per diventare l’allenatore di una big del calcio mondiale.

Il tutto sembrerebbe essere cosa praticamente certa e che verrà ufficializzata solo nel giugno 2024, ovvero quando l’argentino terminerà il suo contratto col club capitolino.

Ovviamente fino a quel momento la speranza dei tifosi e della dirigenza dell’Atletico Madrid e che possa esserci un dietro front da parte del Cholo, ma il rinnovo di Simeone con i Colchoneros a questo punto sembra essere cosa estremamente difficile a seguito della maxi offerta che la leggenda Rojiblanca ha ricevuto.

Calciomercato, Simeone nuovo allenatore: ecco dove va

Importanti e storiche potremmo dire novità arrivano in merito al futuro del Cholo Simeone, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid. L’argentino, infatti, potrebbe una volta e per tutte lasciare la panchina dei Colchoneros al termine della prossima stagione, visto che ad oggi non si è ancora clamorosamente parlato di un possibile rinnovo per lui.

Ovvio, la stagione 2023/2024 deve ancora cominciare e le parti in causa sono totalmente concentrate nella programmazione di questa, ma il calciomercato non conosce tregua, anche difronte a situazioni del genere. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, sfruttando non tanto l’indecisione ma la presa di tempo dell’Atletico Madrid, le cui priorità sono dunque altre al momento, un club avrebbe allacciato seriamente i rapporti con l’entourage di Diego Simeone arrivando ad offrirgli senza giri di parole la propria panchina. Una destinazione ricca ma soprattutto intrigante, che starebbe facendo riflettere il Cholo in vista del proseguo della sua carriera da allenatore.

Come molti dei suoi colleghi, dunque, anche Simeone potrebbe alla fine sbarcare in Arabia Saudita, ma a partire dal giugno 2024. Stando infatti a quanto riportato da Marca, in attesa che scada il contratto dell’argentino con l’Atletico Madrid, l’Al Ahli avrebbe allacciato i primi contatti con l’entourage del Cholo per valutare la disponibilità dell’allenatore a trasferirsi in Saudi Pro League.

L’Al Ahli fa sul serio per Simeone: maxi offerta per il Cholo

L’interesse dell’Al Ahli per Simeone non si ferma ad un semplice contatto, ma pare essersi spinto già estremamente oltre. Stando infatti a quanto riportato oggi da alcuni media spagnoli, fra cui Marca, il club saudita avrebbe presentato una maxi offerta, irrinunciabile, al Cholo per sedersi sulla panchina del club arabo a partire dal giugno 2024.

Atletico Madrid: nessun timore su Simeone

Nonostante l’interesse dell’Al Ahli l’Atletico Madrid continua a non affrettare i tempi con Simeone, che è totalmente concentrato sulla prossima stagione. L’intromissione del club arabo avrebbe potuto in qualche modo smuovere gli equilibri, ma i Colchoneros sono tranquillissimi per quanto riguarda la vicenda panchina, visto la dirigenza madrilena è sicura che alla fine il Cholo rinnoverà, ancora.