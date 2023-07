Calciomercato: Zaniolo in Serie A, c’è l’annuncio del vicepresidente

Uno dei nomi ancora oggi più chiacchierati in sede di mercato in Serie A ed in Italia c’è quello di Nicolò Zaniolo. Passato al Galatasaray a gennaio, si vocifera molto di un suo possibile ritorno in Serie A. In tal senso, arrivano le parole del vicepresidente che sanno tanto di annuncio.

Non è andata fin qui come era lecito immaginare l’avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Non ha giocato tantissimo, ma ha trovato una discreta media realizzativa. Non a caso il suo nome è tornato in auge anche per quel che concerne i top club italiani e lui non disprezzerebbe un ritorno nel campionato nostrano. Ancor di più dopo il burrascoso addio che ha avuto con la Roma e la Serie A in generale. Adesso, però, a far chiarezza arrivano le parole del vicepresidente che sanno tanto di annuncio. Andiamo a vedere come cambiano adesso gli scenari e cosa potrà accadere nel suo futuro.

Torna in Serie A? L’annuncio

Il suo nome è stato accostato, nelle ultime settimane, tanto alla Juventus quanto al Milan, che però hanno bisogno prima di muovere delle pedine in uscita. Il suo futuro al Galatasaray, in tal senso, è incerto, e sappiamo quanto sia complicato trattenerlo quando decide di salutare.

In tal senso il Erden Timur vicepresidente del Galatasaray, intervistato dai media turchi, ha fatto chiarezza sulle intenzioni del club. Queste le sue parole riportate da Goal.com, nella sua versione turca:

“Zaniolo è un grande talento. È esploso come il Messi d’Italia. Noi non vogliamo venderlo a meno che non sia per una grossa cifra. Non sapremo se i club dei suoi sogni arriveranno e lo confonderanno. Questi esistono nel calcio. Zaniolo è felice qui, vogliamo che resti”.

Insomma, al momento le intenzioni del club di Istanbul sono chiare. Da vedere, però, se arriveranno per davvero questi club a chiederne il cartellino.

Zaniolo, niente Serie A per lui?

Allo stato attuale delle cose, dunque, si complica il suo ritorno in Italia. Al netto di ciò, però, resta una finestra aperta. Come confessato dallo stesso Erden Timur, infatti, nel caso in cui uno dei club che lui sogna dovesse bussare alla porta, il Galatasaray sarebbe disposto ad ascoltare le offerte. Insomma, la situazione è in continuo divenire e sappiamo che il giocatore gradirebbe la Juventus.