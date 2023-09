Torna di moda Conte: esonero immediato, ora firma lui

Antonio Conte è l’allenatore che più di tutti ingolosisce i top club che stanno pensando all’esonero dell’allenatore: ecco dove andrà.

Il tecnico salentino ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione e il suo profilo è molto importante per tutti i presidenti. Convincerlo non è mai facile, ancor di più a campionato in corso, ma dopo l’esonero nella big è molto probabile che si vada a valutare il suo nome per cercare di far rialzare la testa alla squadra e per cambiare la classifica.

Il nome di Antonio Conte è il primo sulla lista e ben presto ci saranno contatti per sondare la sua disponibilità e fargli firmare il nuovo accordo.

Deciso l’esonero: il prescelto è Antonio Conte

Antonio Conte è ancora libero da vincoli contrattuali e non è da escludere il suo ritorno in panchina nel giro di pochissimo tempo. Il tecnico salentino ha deciso di lasciare il Tottenham diversi mesi fa e non ha ancora trovato una nuova squadra che possa garantirgli un contratto adeguato e soprattutto una rosa di grande livello per tornare a vincere.

Tante big sono in difficoltà in questo momento e su tutti i taccuini dei direttori sportivi c’è il nome di Conte come successore dell’allenatore attuale.

Dove allenerà Antonio Conte? La panchina del top club sta traballando pericolosamente e il prescelto è proprio l’ex allenatore di Inter e Juventus.

Real Madrid: Ancelotti a rischio esonero, Conte alla finestra

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha perso il derby di Madrid contro l’Atletico, con una partita poco felice. Non è andato nulla bene contro i Colchoneros e la prestazione è stata estremamente negativa.

Anche il recente passato non è stato positivo per Ancelotti che non ha mai fatto giocare la sua squadra a livelli altissimi e spesso ha vinto partite in extremis, nei minuti di recupero. La sconfitta contro l’Atletico Madrid cambia anche la classifica e mette nei guai Carlo Ancelotti.

Florentino Perez non è tranquillo e sta pensando all’esonero di Ancelotti. In caso di addio anticipato del tecnico italiano – che ha già un accordo con il Brasile per la prossima estate – il prescelto sarebbe proprio Antonio Conte.

Esonero Ancelotti: i tifosi sono furiosi, vogliono Conte

I tifosi del Real Madrid sono furiosi con Carlo Ancelotti. Vogliono subito l’esonero del tecnico italiano perché vedono una squadra mal messa in campo e soprattutto poco convinta dei propri mezzi e “molle” nel carattere.

L’hashtag #AncelottiOut spopola su Twitter e molti tifosi del Real Madrid vorrebbero l’approdo di Antonio Conte in panchina. Il carattere forte e deciso del tecnico italiano ex Inter e Juve è considerato perfetto per riprendere la stagione e migliorare il futuro.