“È stato bruttissimo”: Juric confessa tutto, svelato il problema

Il Torino di Ivan Juric pareggia contro la Roma e guadagna un punto importantissimo in classifica: Il tecnico svela un retroscena importante.

I granata sono a 8 punti in classifica, alla pari del Napoli e a -2 dalle prime quattro della classe. La squadra di Ivan Juric ha iniziato a rispondere bene sul campo e i primi miglioramenti si sono notati anche con l’innesto di Duvan Zapata nella rosa. Il tecnico granata ha lavorato molto bene anche sulla testa dei suoi calciatori e può puntare a obiettivi importanti.

Il lavoro di Ivan Juric è visibile a tutti e rispetto alla passata stagione si possono avere obiettivi anche più importanti.

Il Torino pareggia con la Roma: l’analisi di Juric

Il Torino di Ivan Jurici ha giocato un’ottima partita contro un’avversaria di grande livello come la Roma. I giallorossi viaggiavano sulla scia dell’entusiasmo dopo i 7 gol rifilati all’Empoli pochi giorni fa e fermare la furia di Lukaku e compagni non era affatto semplice.

Il pareggio maturato tra Torino e Roma ha garantito un altro passetto in avanti per i granata che, ora, guardano con maggior fiducia al futuro e agli obiettivi finali. Ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa, Juric ha analizzato il pareggio contro la Roma.

“Oggi la squadra è stata tosta, ha attaccato e difeso come piace fare a noi. Abbiamo fatto una bella gara contro una Roma di qualità, è un pareggio strameritato: sarebbe stato un peccato perdere dopo una prestazione del genere”.

Juric confessa un periodo complicato: ecco quando

Ivan Juric a DAZN ha anche confessato di aver attraversato un momento complesso con tutta la squadra prima della partita persa amaramente contro il Milan, qualche settimana fa.

“Contro il Milan abbiamo perso dei valori che in questi anni abbiamo sempre messo in campo, ho visto segnali di crollo in ogni senso. È stato un periodo molto complicato e per me è stato bruttissimo”.

Come ne è uscito il Torino? “Per fortuna siamo riusciti a vincere con il Genoa, anche non giocando benissimo, meglio a Salerno e oggi da applausi. Abbiamo grandi possibilità di migliorarci”.

Zapata e Sanabria insieme in campo? Parla Juric

Il Torino ha un attacco di grande qualità. Con Duvan Zapata, contro la Roma a segno per la prima volta, e Antonio Sanabria, il tecnico croato può puntare su un attacco straordinario.

Zapata e Sanabria insieme? “Siamo contenti che Zapata sia con noi, ha dimostrato una grande voglia di venire. Non voglio perdere Sanabria, lo voglio usare il più possibile, deve essere una nostra risorsa. Gli ho dato una settimana di riposo per smaltire la delusione”.

Obiettivo Torino? “Lo dirà il campo. Noi abbiamo due esempi: a Milano siamo stati vergognosi, oggi una squadra vera. Dipende da come la affrontano i ragazzi, quando sei una squadra media cambia la mentalità. Vogliamo crescere e migliorarci, già a Roma vedremo di cosa siamo capaci“.