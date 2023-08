Uefa, il dg distrugge la Juventus dopo la nuova squalifica: frecciata diretta

Il dg parla della Juventus, in occasione della nuova squalifica che ha condannato la società bianconera.

Di recente, l’Uefa ha pubblicato un durissimo comunicato in merito alla squalifica, una nuova dopo i fatti del 2022/2023 e del campionato di Serie A, che riguarda la Juventus.

Al centro delle questioni, tiene banco la situazione che riguarda il club bianconero, con le parole chiarissime in merito a quella che può considerarsi una “frecciata” diretta da parte del dg che nel corso dell’intervista, ha parlato di quella che è la situazione che ha portato alla sentenza. Il popolo bianconero non l’ha presa benissimo, mandando il suo nome in tendenza dopo i fatti che sono emersi sulla nuova squalifica della Uefa ai danni della Juventus.

Uefa, nuova squalifica alla Juventus: il dg lancia una frecciata

Lancia una frecciata, senza troppi mezzi termini, il dg ai danni della Juventus. Lo fa sulla questione della Uefa, emersa nel corso di questi giorni e che ha portato ad una nuova squalifica ai danni del club bianconero.

Nei giorni scorsi e attraverso un comunicato ufficiale, la Uefa ha reso nota la sanzione ai danni della Juventus che è stata automaticamente esclusa dalle competizioni per club della stagione 2023/2024.

Avrebbe vissuto un’esperienza da prima della classe, testa di serie della Uefa Conference League, ma la stessa federazione ha squalificato ed escluso la Juventus, ripescando di conseguenza la Fiorentina. E di questo ne ha parlato, in un’intervista, il dg dei viola, Joe Barone. Le sue parole sono chiare, la frecciata alla Juventus è diretta.

Fiorentina, frecciata alla Juventus di Barone: le parole del dg

Quelle che seguono, ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, sono le parole del dg del club viola, Joe Barone. Al centro delle questioni, le vicende che hanno squalificato la Juventus, con la nuova sentenza recente del Uefa e, il dg della società toscana, ne parla così: “Noi della Fiorentina rispettiamo sempre le regole. È una bellissima cosa veder premiato il nostro impegno e il nostro rispetto delle regole, da quando siamo arrivato abbiamo sempre pagato le imposte e non spalmate. Merito di Rocco Commisso, il nostro presidente, che ha l’abilità e la liquidità per permetterci di gestire la società in grande modo”.

Juventus out dalla Conference, da dove riparte la Fiorentina? La notizia

La Fiorentina è stata dunque ripescata in Conference League, al contrario di quanto ci si potesse aspettare. Perché, per certi versi, la Juventus avrebbe rischiato di compromettere il cammino delle italiane nella medesima manifestazione considerando che, l’Uefa poteva scegliere di penalizzare il calcio italiano buttando fuori la Juventus e lo slot stesso, senza andare verso il ripescaggio. Ma in Conference League ci sarà la Fiorentina al posto della Juventus e partirà dai gironi, non con lo stesso ranking dei bianconeri però.