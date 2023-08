Icardi si ritira: l’annuncio di Wanda Nara sulla malattia

Notizie poco belle riguardo quella che è la situazione sulla malattia di Wanda Nara e la possibile carriera di Mauro Icardi che potrebbe prendere una piega clamorosa.

Il giocatore argentino sta vivendo un vero dramma con la sua famiglia e in particolar modo sua moglie che deve combattere ora contro un grande male che gli avrebbe cambiato totalmente la vita.

Una vicenda particolare e delicata che ora svela anche alcuni retroscena di queste ultime settimane che hanno vissuto loro e le loro famiglie riguardo questa situazione.

Wanda Nara: malattia che gli ha cambiato la vita

Sono arrivati degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Wanda Nara e la sua malattia scoperta da poche settimane. La show girl argentina, moglie e agente anche di suo marito Mauro Icardi, ha scoperto di essere malata di leucemia e ora dovrà iniziare una lunga e dolorosa battaglia contro questo grande male. Momento tragico vissuto dai familiari nelle ultime settimane visto che anche la stessa famiglia ha appreso la notizia non direttamente da Wanda ma dai media che hanno fatto uscire la notizia tutti da un momento all’altro.

Adesso si fa difficile tenere la testa concentrata sul mondo del calcio per Mauro Icardi, nonostante aveva ripreso la propria carriera ed era pronto per tornare in un top club dopo un anno fantastico e vincente al Galatasaray. Si è parlato molto anche di Italia, alla fine però niente da fare al momento e forse non si chiuderà mai l’operazione per il ritorno in Serie A ora che è uscita fuori la notizia della malattia di sua moglie Wanda Nara.

Sarà difficile provare ad ottenere qualcosa di importante in questi prossimi anni a livello di carriera personale, anche perché la situazione non è positiva e ora Icardi e la sua famiglia stanno provando a dare con tutte le proprie forze un sostegno a Wanda Nara dopo la scoperta della malattia.

Icardi ha pensato al ritiro: l’annuncio di Wanda Nara

Il giornalista argentino Angel de Brito ha riportato alcune dichiarazioni di Wanda Nara dopo la scoperta della malattia. Il giocatore Mauro Icardi avrebbe pensato al ritiro dal calcio anticipato per quanto accaduto. Questo quanto venuto fuori nelle ultime ore:

“Mi ha detto che è ancora sotto choc. L’ha scoperto in tv perché nessuno gli aveva confermato niente. Icardi ha persino pensato di abbandonare la sua carriera calcistica. Mauro voleva lasciare il calcio”.

Calciomercato: Icardi ragiona sulla carriera dopo la malattia di Wanda Nara

Adesso però pare che Icardi resterà al Galatasaray e presto si potrà capire di più riguardo questa situazione con Wanda Nara e la sua malattia. La situazione non sembra per niente facile per i due argentini.