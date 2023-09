Uganda, prima volta storica: il ct è italiano

La Nazionale dell’Uganda ha deciso di cambiare commissario tecnico dopo gli ultimi deludenti risultati.

La Nazionale dell’Africa orientale, infatti, negli scorsi giorni ha esonerato il serbo Miutin Sredojevic per aver mancato la qualificazione alla prossima coppa d’Africa. A seguito di questa delusione la Federazione ugandese si è posta l’obiettivo di ripartire subito per dimenticare quanto male è stato fatto nel corso degli scorsi mesi affidando la Nazionale maggiore ad un profilo d’esperienza e carisma.

Per questo motivo tanti nomi di allenatori importanti sono stati affiancati alla panchina della Nazionale, ma la scelta della Federazione sarebbe alla fine ricaduta sull’allenatore italiano.

Uganda, scelto il nuovo CT: è italiano

Importanti novità arrivano in merito alla panchina della Nazionale dell’Uganda. Dopo l’esonero del serbo Sredojevic, la Federazione è andata subito alla ricerca di un allenatore che potesse permettere alla selezione di maggiore di compiere un importante, e si spera decisivo, salto di qualità.

Per questo motivo nel corso di questi giorni tanti nomi interessanti, ed anche importanti, sono stati accostati alla panchina della Nazionale, ma alla fine la scelta della Federazione sarebbe ricaduta su un profilo straniero che potrebbe scrivere la storia del calcio africano. Stando alle ultime notizie, infatti, il prossimo commissario tecnico sarà italiano.

Più nello specifico, come riportato da Notizie.com, la scelta dell’Uganda sarebbe ricaduta su Paolo Negro, ex centrocampista di Lazio e Siena. Le parti sono in costante contatto per raggiungere un accordo che avrebbe una valenza storica, anche perché mai nessun italiano prima d’ora si era mai seduto sulla panchina della Nazionale dell’Africa orientale.

Uganda, Negro nuovo CT: accordo ad un passo, i dettagli

Le parti sono al lavoro per raggiungere il prima possibile un accordo, ma difatti protrammo sbilanciarci dicendo che Paolo Negro è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Uganda.

Il 4-4-1-1 dell’allenatore del Siena è dunque pronto a sbarcare in Africa per provare a dare risalto ad una Nazionale che da troppo tempo spera di compiere il tanto atteso salto di qualità. Stando alle ultime notizie, la trattativa dovrebbe andare in porto già nelle prossime ore, con Negro che dovrebbe firmare con l’Uganda un contratto biennale che avrà come principale obiettivo la qualificazione ai prossimi Mondiali in Nord America.

Uganda: se Negro salta si punta sempre ad un italiano

Ad oggi Paolo Negro è il favorito per il ruolo di commissario tecnico dell’Uganda, ma qualora le trattative fra le parti dovessero dal nulla complicarsi, ecco che la Federazione africana potrebbe tentare un approccio per un’altro italiano, ex Napoli, Giuseppe Mascara. Stando alle ultime notizie, però, niente di tutto questo dovrebbe accadere.