Ultim’ora Milan, l’esito degli esami: c’è lesione

Dopo la vittoria contro il Cagliari il Milan ha intenzione di dare il via ad una nuova striscia di risultati utili consecutivi per iniziare, di già, la rincorsa all’Inter capolista. Per farlo Stefano Pioli avrà ovviamente bisogno di tutti i suoi migliori effettivi, anche se nelle ultime ore l’allenatore rossonero ha perso uno di questi a causa di un grave infortunio muscolare.

Già da sabato ci si era resi conto che la situazione fosse complicata, ma proprio nell’ultim’ora è arrivata la conferma di quanto si pensava con i risultati degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il rossonero oggi.

Questi peggio non potevano andare, visto che hanno evidenziato una lesione che terrà il pupillo di Pioli lontano dai campi per tanto tempo.

Milan, c’è l’esito degli esami: le condizioni preoccupano

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli e tutti i tifosi del diavolo, visto che uno dei titolari del Milan dovrà rimanere fermo ai box per tanto, forse anche troppo, tempo a causa di un infortunio di natura muscolare.

Si tratta di Rade Krunic, uscito visibilmente dolorante (e preoccupato) nel corso della vittoriosa sfida di sabato contro il Verona. Sin da subito le sensazioni erano tutt’altro che positive, ma infondo Pioli e staff speravano che il bosniaco si fosse fermato in tempo per scongiurare ogni forma di male peggiore. Alla fine così non è stato, visto che gli esami ai quali si è sottoposto in giornata il rossonero non potevano dare esito peggiore.

Stando a quanto riportato da Milannews, infatti, i risultati di questi controlli ai quali si è sottoposto Krunic hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro. Ciò significa che ne passerà di tempo prima di tornare a vedere il bosniaco giocare per il Milan.

Milan, infortunio Krunic: tempi di recupero lunghi

Pioli ha perso per infortunio uno dei suoi pupilli: Rade Krunic. Come riportato da Milannews il bosniaco ha riportato una lesione del bicipite femorale destro che porterà lo staff medico del Milan a rivalutare le sue condizioni fra dieci giorni.

Al momento, dunque, non si può ancora segnare col pennarello rosso una precisa data sul calendario per il rientro in campo di Krunic, i cui tempi di recupero si pronosticano essere particolarmente lunghi. La speranza di Pioli e tifosi è quella di poterlo rivedere in campo subito dopo la sosta nazionali, ma il tutto dipenderà da come il fisico dell’ex Empoli risponderà alle cure.

Milan, tegola Krunic: ecco quante partite salta

Stefano Pioli dovrà imparare a fare a meno di Rade Krunic per i prossimi impegni stagionali del Milan. A causa della lesione al bicipite femorale, infatti, il centrocampista bosniaco salterà sicuramente le sfide che vedranno i rossoneri impegnati contro Cagliari, Lazio e Genoa in campionato, così come il Borussia Dortmund in Champions League.