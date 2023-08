Il post della donna, moglie dell’ex stella del Barcellona, in merito alle pesanti accuse di stupro che riguardano il calciatore.

In attesa di un processo con sentenza, vivrà il suo periodo in carcere, con la donna che in una frase inequivocabile pubblicata in un post su Instagram, ha messo in evidenza quella che è la situazione legata all’uomo, accusato di violenza sessuale.

L’ex stella del Barcellona e leggenda del calcio brasiliano vive un momento da incubo per le accuse che sta ricevendo, dichiarandosi continuamente innocente, nonostante il giudizio espresso dal Tribunale che lo ha spedito dritto in carcere, dove ora dovrà trascorrere alcuni anni della sua vita, in attesa di una sentenza definitiva. A prendere voce però è la moglie che, con una frase inequivocabile, ha dichiarato alcune cose contro lo stesso calciatore brasiliano.

Accuse per stupro, le chiare parole della donna ai danni del calciatore

Il calciatore è accusato di stupro e sta trascorrendo un periodo in carcere, dopo le prime indagini che erano state poste sulla vicenda che lo ha riguardato.

L’ex stella del Barcellona costretto dunque al ritiro dal mondo del calcio per quello che sta vivendo adesso, dopo una serata finita sotto le indagini della polizia spagnola, per i fatti accaduti quando militava ancora nel calcio spagnolo, tra le fila del Barcellona.

Uno dei calciatori più titolati della storia del Barcellona e del mondo del calcio, rischia di macchiarsi così di fatti gravissimi, considerando quella che è l’accusa che lo riguarda. E la moglie non è dalla sua parte, per quanto espressamente dichiarato sui social, senza troppi giri di parole su Dani Alves, accusato di violenza sessuale.

Dani Alves, accuse gravissime: anche la moglie parla così di lui

Quelle che seguono, sono le parole inequivocabili della moglie di Dani Alves, che si è scagliata contro di lui dopo le accuse di violenza sessuale, dalle quali lo stesso calciatore si sta ancora difendendo.

Ecco cos’ha scritto infatti, citando Marilyn Monroe, Joana Sanz. La moglie di Dani Alves, calciatore in attesa di una sentenza definitiva sui fatti accaduti a Barcellona nello scorso dicembre, ha scritto: “Le donne vogliono un uomo da ammirare e non da educare”.

Violenza sessuale, cosa successe con Dani Alves? I capi di accusa

I capi di accusa su Dani Alves, finito in carcere, sono gravissimi. Una ragazza denunciò i fatti, all’epoca presumibilmente accaduti in una discoteca a Barcellona e da lì, la separazione con divorzio da parte della moglie, per richiesta espressa dopo la vicenda che ha visto coinvolto l’ex Juventus e Barcellona.