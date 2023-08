Inzaghi è deluso: lo sbatte fuori

Simone Inzaghi è deluso dal suo atteggiamento in campo: il tecnico avrebbe chiesto la cessione di un suo giocatore

L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’assurda vicenda Lukaku e il passaggio, a sorpresa, di Scamacca all’Atalanta. Attualmente, il reparto offensivo è composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa, con quest’ultimo reduce da una stagione decisamente deludente ed al di sotto delle aspettative.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la situazione di Correa sembra essere piuttosto in bilico, con l’avventura del giocatore all’Inter che potrebbe concludersi in questa sessione di mercato se verrà trovata la giusta soluzione per ambo le parti. L’attaccante argentino ha mostrato segni di sfiducia nelle ultime due uscite amichevoli precampionato. Il classe 1994 sembra, infatti, aver perso anche la fiducia dell’allenatore Simone Inzaghi, che lo aveva voluto con sé all’inizio della sua avventura in nerazzurro.

Di recente, il nome di Folarin Balogun è tornato nuovamente in auge. La dirigenza dell’Inter sembra interessata al giovane centravanti dell’Arsenal, su cui Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi già da tempo. Nonostante qualche perplessità da parte di Inzaghi, che vorrebbe una prima punta più esperta, la dirigenza è convinta delle potenzialità del giovane calciatore e della sua prospettiva futura.

Balogun in nerazzurro per dimenticare Lukaku: la situazione

La trattativa che vedrebbe Balogun in nerazzurro potrebbe essere condizionata dalla formula dell’affare, dalle modalità di pagamento e dalla percentuale sulla futura rivendita. L’Inter dovrà lavorare a stretto contatto con gli intermediari e convincere il ragazzo a scegliere il progetto nerazzurro tra le altre opzioni a sua disposizione.

Il profilo di Folarin Balogun sembra corrispondere alle ambizioni dell’Inter, che desidera un attaccante futuribile e promettente per rafforzare la propria rosa. L’Inter è pronta ad affrontare il mercato alla ricerca di un nuovo attaccante ed il classe 2001 rappresenta un’opzione allettante per la dirigenza della compagine lombarda. La sfida sarà convincere definitivamente il giovane calciatore a sposare il progetto e trovare un accordo con l’Arsenal che possa accontentare entrambe le parti. L’attaccante statunitense ha dimostrato ottime prestazioni nella Ligue 1 durante la scorsa stagione e l’Inter sarebbe pronta ad investire circa 35 milioni di euro per portarlo a Milano.

Mentre la società cerca di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione, sarà fondamentale bilanciare la volontà di Inzaghi di avere un attaccante più esperto con la visione a lungo termine della dirigenza, che mira a creare una squadra capace di affrontare le sfide future con ambizione e determinazione. Nel frattempo, non è da escludere la cessione di Correa per lasciar spazio ad altro un numero 9 più fisico, proprio come piace al tecnico nerazzurro.