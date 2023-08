Addio Dea ma resta in Serie A: Muriel è il colpo di una big

Nelle ultime ore di calciomercato il futuro di Luis Muriel è stato completamente stravolto. Gli arrivi di Scamacca ed El Bilal Touré all’Atalanta hanno chiuso ancora più spazio al colombiano che, dopo la già complicata scorsa stagione, non ha alcuna intenzione di rimanere rilegato ancora una volta in panchina.

Per questo motivo insieme al suo entourage l’ex Sampdoria starebbe valutando alternative valide per il suo futuro, e l’impressione è che questo possa essere ancora una volta in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, Luis Muriel è ad un passo dal lasciare l’Atalanta in questo calciomercato per diventare, a sorpresa, la punta di diamante di una big del campionato italiano a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato, addio Atalanta: Muriel è il colpo di una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luis Muriel in questo calciomercato, che ad un anno di distanza è ancora al centro di voci che lo vedrebbero lontano da Bergamo e dall’Atalanta. A differenza di un’estate fa, però, le possibilità che il colombiano lasci la Dea sono decisamente più alte, visti e considerati gli arrivi di Scamacca ed El Bilal Touré.

Muriel ha però intenzione di tornare ad essere protagonista, ha ancora i mezzi e l’età per faro, ed è per questo motivo che l’ex Sampdoria sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera, a differenza di quello che invece è circolato nelle ultime settimane. La carta d’identità potrebbe giocare un ruolo di antagonista in questa faccenda per il classe ’91, ma essendo comunque un giocatore di un certo livello Muriel ha ricevuto tantissime richieste nel corso di questi giorni. Quella più affascinante, alla fine, proverrebbe proprio dalla Serie A, dato che ad aver chiesto informazioni per il colombiano è stata una big.

Secondo le ultime raccolte da TMW, infatti, alla spasmodica ricerca di un attaccante vista l’assenza di Abraham per gran parte della stagione, la Roma avrebbe per l’appunto sondato il nome di Luis Muriel con l’Atalanta tramite un intermediario.

Calciomercato Roma, Muriel idea nuova per l’attacco

Luis Muriel è l’ultima idea della Roma per andare a rinforzare l’attacco di Josè Mourinho. Il colombiano è entrato nell’ultimo anno di contratto con l’Atalanta ed il suo stipendio, 2 milioni di euro netti a stagione, rientra perfettamente nei parametri del club giallorosso.

Considerata la folta spesa fatta dalla Dea in attacco quest’estate, Gasperini potrebbe valutare senza troppi rimorsi la possibilità di lasciar andare Luis Muriel in questo calciomercato, anche se in una rivale.

Roma, Muriel (al momento) è un alternativa: i preferiti

Nonostante il fermento registrato per questa, possibile, operazione, al momento Luis Muriel rappresenterebbe essere per la Roma una semplice alternativa ai reali obiettivi lì davanti. Il club giallorosso, infatti, in cima alla sua lista dei desideri continua a mantenere Arnautovic e Marcos Leonardo, per i quali Tiago Pinto starebbe lavorando con insistenza per provare a metterne almeno uno a disposizione di Mourinho.

Al momento dunque è tutto bloccato in casa Roma, ma l’uscita di Ibanez potrebbe presto cambiare completamente le carte in tavola.