Addio al “cattivo” Buffon: dal bidone ai pugni all’arbitro

Lascia il mondo del calcio Gigi Buffon, tanto amato da gran parte dei tifosi italiani e dai tifosi del calcio globale.

Tanto amato quanto “odiato”, sportivamente parlando, a causa del suo grandissimo valore di personaggio pubblico che si è esposto e non poco in quella che fu l’occasione della sfida tra Real Madrid e Juventus. Non passò inosservata la sua intervista, all’interno della quale criticò aspramente l’arbitro Oliver, per quella che fu l’assegnazione di un calcio di rigore nei minuti finali, che permise all’allora squadra di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid, di passare il turno contro la Juventus.

Oltre alla storia fatta nel mondo del calcio, anche quello fu un passaggio storico e una pagina della quale ancora, a distanza di tempo, se ne parla. Non passa inosservata, inoltre, una dichiarazione che fu fatta a postumi da parte di Gigi Buffon, che si è appena ritirato dal mondo del calcio, su “presunti pugni” scagliati in direzione dell’arbitro Oliver, in Real Madrid-Juventus.

Buffon, dal bidone ai pugni all’arbitro: la vicenda

La vicenda riguarda alcune dichiarazioni che furono di Gigi Buffon, su un retroscena legato appunto al portiere, leggenda della Juventus e del calcio italiano, su quella sfida tra Real Madrid e Juventus.

Diverbi con l’arbitro Oliver, che si sono protratti anche a postumi, nelle interviste post-partita di Gigi Buffon che parlò si insensibilità e di un bidone della spazzatura al posto del cuore da parte dell’arbitro. Ma non solo.

Perché, secondo un’intervista non recentissima, c’è un retroscena legato ad alcuni pugni che potrebbero essere stati rifilati al costato, da parte degli ex compagni di squadra di Buffon alla Juventus. Quelle che seguono, sono infatti le dichiarazioni ai tempi di Buffon, che tornò a parlare della vicenda, circa un anno fa.

Buffon, le parole sui pugni rifilati all’arbitro Oliver

È datata 2022 l’intervista all’interno della quale, Gigi Buffon confessò del momento vissuto con l’arbitro Oliver. Un’intervista riportata dai colleghi de Il Corriere dello Sport, con dichiarazioni di quanto segue: “Ancora adesso non mi capacito del perché fui espulso, è la partita della quale vado più orgoglioso. Non l’ho offeso, temo che qualcuno dei miei ex compagni gli abbia tirato due pugni sul costato… però non sono stato io e mi ha dato il rosso”.

Buffon, la storica intervista contro l’arbitro Oliver

Hanno segnato la storia del calcio e della televisione, le parole dell’ormai ex portiere e leggenda del calcio italiano e mondiale. Ecco uno stralcio di quelle che furono le dichiarazioni di Buffon sull’arbitro Oliver:

“Era un’azione dubbia, al minuto 93, tu non puoi avere il cinismo per distruggere il sogno di una squadra che sul campo ha messo tutto. Se fai una cosa così, hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore. Un essere umano non può fare una cosa così per un episodio dubbio”.