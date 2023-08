Serie A, il mister lo accompagna alla porta: “Giusto che vada altrove”

Il calciomercato in Serie A ancora non regala colpi scoppiettanti tranne per il Milan: ora il mister lo fa fuori senza indugi

Novità interessanti sul fronte calciomercato in Serie A. Il Milan al momento è la regina con tanti acquisti di qualità dopo l’addio di Sandro Tonali, mentre altre squadre non si sono ancora mosse per ingaggiare rinforzi di qualità. Attenzione anche alle cessioni eccellenti: il mister non ci ha visto più mettendolo fuori dalla porta in vista della prossima stagione.

Sarà un mese di agosto infuocato sotto tutti i punti di vista. Tante big d’Italia sono pronti ad accontentare i propri allenatori, come per esempio in casa Lazio con vari dissidi tra Lotito e Maurizio Sarri. Nelle ultime ore si è accesa la miccia anche in casa Bologna con lo sfogo di Thiago Motta, che si è lasciato ad un’analisi dettagliata ma pesante nei confronti del tesserato rossoblu.

Serie A, la verità senza giri di parole: l’annuncio di Thiago Motta

Un momento decisivo per presentarsi al meglio all’inizio della nuova stagione ufficiale. Il 19 agosto partirà ufficialmente la nuova Serie A, ma ci sono diversi club che sono ancora in alto mare senza aver ingaggiato profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione. Questo è proprio il caso del Bologna con la guida tecnica di Thiago Motta: la furia dell’allenatore italo-brasiliano.

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, si è lasciato andare con dichiarazioni cocenti ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno. Ancora problemi di formazione nonostante sia soltanto il pre-campionato, ma l’ex centrocampista di Genoa e PSG ha richiesto a gran voce nuovi rinforzi: “Siamo consapevoli che per migliorare dobbiamo investire”. Poi ha aggiunto: “Non siamo in grado di competere in A”.

Infine, ha toccato anche temi dettagliati: “Non sappiamo se e quando Orsolini tornerà, Barrow è qui da tempo ma forse è il momento di mostrare le sue qualità altrove”. L’attaccante gambiano è ormai pronto a fare le valigie per un nuovo progetto interessante per il prosieguo della sua carriera. Negli ultimi giorni è stato accostato al Fenerbahce, ma l’offerta è ritenuta bassa. Grane a non finire in casa Bologna per provare ad allestire una rosa competitiva con l’obiettivo di centrare dopo anni la zona Europa.

Da monitorare attentamente anche al futuro di Marko Arnautovic, accostato anche a club blasonati come Roma e Milan che intendono rinforzare i rispettivi reparti offensivi con un profilo di esperienza come il centravanti austriaco.