La Juventus vende tutti! La società ha messo vari giocatori in vendita, compreso un talento che appena tornato ripartirà subito!

La Juventus con lo stop dell’UEFA imposto alle Coppe europee non potrà partecipare alla Conference League. Questo significa che nella stagione che sta per cominciare giocherà al massimo 43 partite, in caso di arrivo in finale di Coppa Italia (38 di campionato PIù le eventuali 5 in Coppa). Da qui la necessità di sfoltire l’ampio organico attualmente a disposizione di Allegri.

Tanti i giocatori in esubero, al di là dell’obiettivo di campo che non potrà che essere lo scudetto non avendo impegni in settimana. Il club bianconero ha dato mandato a Giuntoli di vendere quanti più giocatori in uscita possibile tra cui ci sono nomi illustri quali Zakaria e soprattutto Bonucci. Dunque vendere, vendere e ancora vendere. Questa è la priorità, ancor prima di acquistare.

La Juve vende tutti, torna e riparte subito

Un altro dei giocatori sulla lista d’uscita è Matias Soulè. Parliamo di lui. Il talento argentino classe 2003, alla Juve da tanti anni (ha fatto la trafila nelle giovanili per poi passare alla Next Gen e quindi alla prima squadra) può partire in questa calda estate di mercato. Appena tornato dalla tournée negli USA con i bianconeri, può ripartire subito ma questa volta per lasciare il capoluogo piemontese con la giusta offerta. Su di lui ci sarebbero varie squadre ma è probabile che vada all’estero.

Come riportato dal portale calciomercato.it, l’intenzione di Giuntoli e degli altri dirigenti bianconeri è quella di trovare una nuova collocazione al centrocampista offensivo. La valutazione dovrebbe essere tra i 15 e i 18 milioni di euro. Dunque con un’offerta del genere può partire, se dovesse arrivare quella giusta. La Juve vuole cederlo solo a titolo definitivo per monetizzare. L’argentino nella passata stagione ha messo su qualche presenza e si è ritagliato i suoi piccoli spazi. Con l’avanzare del nuovo campionato però questo potrebbe venire meno.

Infatti, oltre al minor numero di partite (e dunque minor possibilità di ruotare la rosa per Allegri) c’è anche da tener conto del modulo con cui il tecnico bianconero è deciso ad andare avanti, ovvero il 3-5-2. Con questo modulo Soulé è penalizzato. Per tutta questa serie di ragioni (minor numero di partite e questione tattica) l’argentino è tra i partenti e probabilmente lascerà il club bianconero. Con buona pace per Allegri che voleva ancora il giovane con lui e non avrebbe rinunciato al suo estro.