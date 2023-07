Addio improvviso e niente più Serie A: ricca offerta, firma subito

La Serie A è “campo di caccia” per tanti altri campionati che vogliono attirare gli allenatori migliori: offerta impossibile da rifiutare.

Il calcio italiano è invaso da un ciclone di cambiamento che può portare a novità assolute e anche inaspettate. Molte società hanno deciso di cambiare parte della dirigenza e anche i rispettivi allenatori e gli stessi tecnici si stanno guardando intorno per capire come iniziare a sfruttare meglio le occasioni che arrivano da altri club.

La Serie A è meta di arrivo per molti allenatori ma anche terreno di caccia per tanti campionati stranieri che vogliono qualche nome esperto di calcio italiano per accrescere il valore del campionato.

Addio alla Serie A: nuovo accordo vicino

Gli allenatori di Serie A sono considerati ancora tra i migliori d’Europa. La gavetta e la scuola italiana è fondamentale sotto molti aspetti e diversa da quella che si fa all’estero e per questa ragione tanti club importanti cercano spesso figure italiane o che abbiano vissuto lunghe esperienze nel nostro calcio.

Ci sono molti allenatori italiani o di scuola “tricolore” che hanno scritto o stanno scrivendo pagine di storia all’estero e ora i club stranieri intendono continuare con questo trend.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato c’è un’offerta molto importante per l’allenatore che può dire addio per sempre alla Serie A.

Tudor non torna in Serie A: nuova ricca offerta in arrivo

Igor Tudor è uno degli allenatori emergenti che più di tutti ingolosisce il panorama internazionale. Il tecnico croato ha vissuto la scuola italiana da molto vicino, prima come calciatore e poi come alleantore, fino al salto di qualità definitivo messo in atto con il Marsiglia.

Al termine della passata stagione, però, ha deciso di porre fine all’avventura con il Marsiglia e si era pensato ad un ritorno in Serie A. C’era anche la Juventus sulle sue tracce ma alla fine il tecnico toscano è rimasto al suo posto e Tudor senza panchina.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’Arabia Saudita vuole portare Igor Tudor in Medio Oriente. Il campionato asiatico è diventato il teatro principale di trattative folli e ora intende migliorare anche le rose con allenatori che vengono considerati di primo livello.

Tudor in Arabia Saudita: c’è già una ricca offerta

L’Arabia Saudita vuole Igor Tudor. Il calcio del Medio Oriente è in continua espansione e da due anni sta iniziando ad acquistare calciatori e allenatori di primo livello. Ora anche l’ex Verona e Marsiglia sembra pronto a trasferirsi in terra saudita per iniziare una nuova, stimolante, avventura.

Secondo Sky Sport, sulla scrivania di Igor Tudor c’è già una ricca offerta che il tecnico croato sta valutando con attenzione. Se non dovessero aprirsi le porte di un grande club europeo potrebbe accettare la prossima settimana e volare in Arabia Saudita.