Milan, nuovo terzino al posto di Theo Hernandez: dalla Serie A

Il calciomercato del Milan è già entrato nel vivo e sta portando grandi colpi in entrata ma non sono da escludere altre folli sorprese.

L’addio di Sandro Tonali è stato appreso inizialmente male da tutta la tifoseria che, però, poi è stata accontentata con nomi di alto livello in entrata. Pioli ora può allenare una rosa completa quasi in tutti i reparti ma attende ancora di completare qualche tassello per non avere rimpianti nel corso della lunga stagione che sta per iniziare.

Il mercato del Milan è ancora molto attivo e c’è una situazione legata a Theo Hernandez che può cambiare i piani societari.

Calciomercato Milan, obiettivo nuovo terzino sinistro

Il Milan è una delle società più attive sul calciomercato: i rossoneri hanno rifatto completamente il volto della rosa di Stefano Pioli. Sono già arrivati 7 colpi nuovi e a breve sarà chiuso anche il colpo Musah dal Valencia, ma le azioni in entrata e in uscita potrebbero non essere terminate qui.

La rosa del Milan ora sembra quasi del tutto completa ma bisogna porre molta attenzione a quello che può accadere nelle prime settimane di agosto. Non sono da escludere assalti improvvisi ai campioni rossoneri e poi toccherà alla società decidere se accettare o meno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sta cercando un nuovo terzino sinistro per sostituire Theo Hernandez.

Milan, chi al posto di Theo Hernandez? Nome dalla Serie A

Il nome di Theo Hernandez è sulle scrivanie di tutti i top club del mondo. Il terzino francese è uno dei migliori d’Europa e ha dimostrato grandi qualità, diventando anche uno dei capitani del Milan. Ha rinnovato da poco il suo contratto ma non sono da escludere assalti improvvisi delle big che potrebbero destabilizzare l’ambiente rossonero.

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Theo Hernandez e lo stesso vale per il calciatore. Si trova benssimo con Pioli e con tutto il mondo Milan e vuole restare per diventare una bandiera del club.

La Serie A è terreno fertile per il calciomercato del Milan che ora ha messo Rogerio nel mirino. Il terzino sinistro del Sassuolo ha ottima esperienza in Serie A e potrebbe essere il nome giusto per fare da sostituto a Theo Hernandez.

Rogerio al Milan: parla Carnevali

Il Milan cerca un sostituo di Theo Herandez e ha messo in lista Rogerio del Sassuolo. I rossoneri stanno provando a cedere Ballo-Touré e poi si fionderanno su un nuovo terzino sinistro che possa dare manforte all’esterno francese nel corso della lunga stagione.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dell’interesse del Milan per Rogerio.

“Non c’è stata trattativa per Rogerio con il Milan al momento. Abbiamo parlato con altri club ma non con loro: poi magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro”.