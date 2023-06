Addio Juve: Chiesa ha trovato un’altra squadra

Il figlio d’arte, ancora non uscito dalla lista dei possibili partenti, potrebbe accasarsi in una big internazionale

Le incredibili, ed inaspettate, evoluzioni del mercato. Ormai dovremmo essere abituati ai colpi di scena, alle trattative portate avanti nell’ombra e poi uscite allo scoperto solo quando la firma diventa una formalità. Negli ultimi anni esempi in tal senso sono certamente l’annuncio della Roma di aver ingaggiato José Mourinho come tecnico, fatto quando era ancora in carica il connazionale Fonseca.

Oppure il recentissimo, e senza dubbio shockante, passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Non ci si deve sorprenere più di nulla, insomma: figuriamoci se qualcuno possa ritenere impossibile il trasferimento di Federico Chiesa in Premier League.

Già. Il figlio d’arte, non esattamente un tutt’uno con le convinzioni tattiche di mister Allegri, potrebbe essere uno dei colpi da novanta del top club, che già lo scorso anno ha speso centinaia di milioni di euro per rinforzare la sua rosa. Tutto sembra legato al possibile passaggio di un simbolo della società, in questione, il Chelsea, al Bayern Monaco.

Parliamo di un calciatore che ha già sulle spalle 11 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, col sodalizio londinese. La presenza di un certo Thomas Tuchel sulla panchina dei bavaresi, oltre che la necessità di sfoltire la rosa da parte del suo club, sono motivi più che sufficienti per ipotizzare un addio. Con Chiesa pronto a rilevarne se non il ruolo, per lo meno la fascia di competenza.

Bye bye Azpilicueta, Chiesa verso il Chelsea

In realtà, per completezza di informazioni, cavalcando le indiscrezioni riferite da Fichajes.com, il club teutonico sogna l’arrivo di Kyle Walker, il possente terzino del City che Pep Guardiola ha accantonato nelle ultime e decisive gare della stagione. Visto che difficilmente l’inglese lascerà il City, la nuova dirigenza dei tedeschi potrebbe buttarsi a capofitto su Cesar Azpilicueta, un vero e proprio condottiero in campo del Chelsea targato Tuchel.

L’addio del capitano dei Blues, un giocatore fondamentale ma non certo di primo pelo, potrebbe aprire la strada all’arrivo di Federico Chiesa, che sarebbe l’ennesimo colpo top della spendacciona gestione Boehly.

Resta da capire fino a che punto, economicamente parlando, la dirigenza Blues vorrà spingersi per convincere la ‘Vecchia Signora’ a cedere un calciatore che, oltre che col suo allenatore, sembra aver smarrito il feeling col pubblico dell’Allianz Stadium. Una vera e propria trattativa non è stata ancora intavolata, ma non sorprendetevi se improvvisamente, un giorno di questi, il Chelsea annunciasse l’arrivo di uno degli eroi della fortunata spedizione italiana ad Euro 2020.