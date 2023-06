Scollatura devastante: Federica Nargi lascia tutti di sasso

La foto postata su Instagram da Federica Nargi ha tolto il fiato ai suoi tantissimi follower: la scollatura è da urlo.

La Gialappa’s Band è finalmente tornata in TV per la gioia dei tantissimi fan che chiedevano da tempo questo rientro. Ogni domenica sera, su TV8, va infatti in onda GialappaShow, un programma che sta riscuotendo moltissimi apprezzamenti tra il pubblico. L’ultima puntata – posticipata a lunedì 19 giugno – ha visto il conduttore dello show, il Mago Forrest, affiancato da una co-conduttrice molto nota.

Nel corso delle varie puntate il presentatore è stato sempre accompagnato da una spalla diversa. Stavolta è toccato a Federica Nargi, diventata famosa grazie al ruolo di velina di Striscia la Notizia. Ancora una volta lo stile di Federica Nargi è stato impeccabile. La compagna di Alessandro Matri ha incantato tutti, sfoggiando un abbigliamento scuro carico di sensualità.

Nel corso della puntata, infatti, la modella e showgirl ha cambiato più volte abito, mantenendo sempre la tonalità dark. La sua esperienza come co-conduttrice di GialappaShow è andata a gonfie vele, come dimostrano i tanti complimenti ricevuti anche sui social.

Federica Nargi, scollatura esagerata: fan in delirio

Federica Nargi ha un seguito enorme su Instagram, dove può contare su oltre 4,2 milioni di follower. La vastissima platea di fan non si perde neanche una foto della compagna di Matri: molto spesso si tratta di scatti davvero eccezionali, che mettono in risalto le curve da sballo della Nargi mandando letteralmente in visibilio i suoi ammiratori. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Federica Nargi è proprio lo scatto precedente alla sua comparsa in GialappaShow.

La modella ha voluto mostrare a tutti i suoi fan l’abbigliamento scelto per il suo ruolo da co-conduttrice del programma in onda su TV8. Nella foto la Nargi si mostra sorridente, con lo sguardo leggermente rivolto verso destra. I follower non possono fare a meno di notare la strepitosa scollatura dell’abito total black indossato dalla conduttrice. Il vestito, infatti, regge a fatica le generosissime forme della showgirl romana. “Il mio look per GialappaShow“, scrive Federica Nargi nella didascalia.

Sotto al suo post, che ha ottenuto quasi 100.000 like, sono comparsi moltissimi commenti da parte di fan entusiasti. “E niente, anche oggi le mandi tutte a casa“, scrive Francesco, mentre Roby sottolinea come la Nargi sia “simpaticissima e bravissima“. Un concetto ribadito anche da Marco: “A parte la tua bellezza senza precedenti, ma è la tua semplice simpatia a farti voler bene“.