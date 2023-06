Affare Inter-Genoa: i rossoblu partono col botto

Il Genoa è appenato tornato in Serie A e vuole subito rinforzarsi. Avviati i contatti con l’Inter, soprattutto per un’importante conferma. Alberto Gilardino attende buone notizie



Il Genoa si gode una fondamentale promozione, arrivata dopo l’amarissima retrocessione di un anno fa. Non è stato facile, perché è servito un cambio in panchina in corsa per riuscire a mettersi ai vertici della classifica.

I grifoni non hanno vinto il campionato, ma hanno ottenuto la promozione in anticipo. Un trionfo reso ancora più “gustoso” dalla retrocessione dei rivali della Sampdoria e dell’altra ligure, lo Spezia. Ora che è tornato in A dopo appena un anno il Genoa ha il dovere di rinforzarsi per fare un campionato di buon livello, evitando di lottare per retrocedere.

Non sarà facile, perché c’è stata anche la risalita del Cagliari, che renderà complicata la lotta salvezza. Ecco perché l’allenatore Alberto Gilardino, sicuro protagonista della cavalcata in Serie A, si aspetta rinforzi di livello. Sarebbero già iniziati dialoghi con l’Inter per alcuni intrecci di mercato. Uno dei giocatori attenzionati è Eddie Salcedo, tra i protagonisti di questa stagione del Genoa. In prestito ai rossoblu, è di proprietà dell’Inter.

Genoa, le prime operazioni per rinforzare la squadra di Gilardino

Ha accettato la Serie B dopo l’esperienza poco fortunata nel Verona ed è stata la scelta giusta. Per lui 23 presenze e 4 gol con un assist. Non ha giocato tantissimo, ma è stato un giocatore importante. Infatti Gilardino vorrebbe tenerlo. Per questo si lavora per il riscatto del nazionale Under 21, che secondo i dirigenti rossoblu sarebbe pronto al salto di qualità. Si lavora a un riscatto di 4 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere molto interessante per il Genoa.

Sarebbe questo il primo tassello, senza dimenticare che il club rossoblu cerca anche un altro rinforzo. Piace il terzino della Ternana Corrado. Si tratta di uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B, e sarebbe pronto al salto di qualità. Sarebbero questi i primi rinforzi funzionali, in attesa di prendere poi anche qualche giocatore importante per mettere un po’ di personalità in squadra e prepararsi a un campionato dove l’obiettivo principale è non soffrire e non invischiarsi mai nella lotta per la retrocessione.

Salcedo, in ogni caso, sarebbe soltanto il primo tassello del nuovo attacco della squadra di Gilardino, che si prepara al grande ritorno nella massima serie ragionando su una rosa in grado di poter tenere botta in questa nuova avventura.