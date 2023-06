Club escluso dal campionato, il tempo è scaduto

Ancora problemi per il club che dovrà fare i salti mortali per iscriversi al prossimo campionato: il tempo è scaduto, esclusione in vista

In estate compaiono improvvisamente ogni anno problemi di natura burocratica. Tante squadre fanno i salti mortali per concludere l’iscrizione nei tempi imposti dalla Figc. In Italia ormai è diventata un’abitudine da troppi anni.

Giorni intensi per quanto riguarda le iscrizioni ai prossimi campionati. La Figc ha imposto una data limite per programmare al meglio la prossime stagioni a partire logicamente dalla Serie A e Serie B. Nelle prossime ore potrebbero esserci sorprese in negativo con la possibile esclusione del club illustre in vista del prossimo campionato. I conti dovranno stare a posto con il pagamento delle ultime reti mettendosi in regola nonostante tutto. C’è ancora un piccolo spiraglio per la prossima stagione, ma il tempo stringe. Ore frenetiche per i club italiani che sono costretti sempre ad inseguire vivendo così giornate ricche di ansia totale.

Addio alla Serie B, il tempo scorre: un modo per salvare tutto

Saranno ore frenetiche per il club cadetto pronto a fare il possibile per iscriversi al prossimo campionato. I problemi vanno superati rapidamente con le ore che passano in maniera inesorabile.

Il tempo sta per scadere. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, secondo una fonte autorevole vicina al club calabrese la Reggina è in vendita. Entro domani ci dovrebbe essere l’iscrizione alla Serie B: l’attuale presidente, Felice Saladini, dovrà versare 8 milioni di pagamenti per mettersi in regola.

Dopo tutto questo potrebbe avvenire il cambio di proprietà con la situazione sempre in bilico. Un anno fa le dinamiche sembravano più spaventose, ma al momento non si conoscono i nomi dei possibili acquirenti del club calabrese. Il tempo continua a passare velocemente con la decisione che dovrà essere più chiara in tempi brevi.

Già, prima dell’avvento di Saladini, la Reggina ha rischiato di fallire definitivamente ripartendo dai dilettanti: ora la situazione si è riproposta dopo aver incassato anche 5 punti di penalizzazione che non hanno impedito però a Pippo Inzaghi di qualificarsi ai play-off di Serie B. Le scadenze vanno sempre rispettate nonostante i tanti problemi che possono incombere: la Reggina ora lo sa bene. Il tempo stringe, ma c’è ancora un piccolo spiraglio per iscriversi al campionato di Serie B. La situazione dovrebbe sbloccarsi rapidamente per la gioia dei tifosi amaranto sempre al fianco dei loro beniamini.